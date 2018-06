Respeto a la libertad y tolerancia, valores del empresario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Muchos empresarios están enfurecidos por el resultado de las encuestas.Hoy ven en AMLO una amenaza real y ya algunos meditan cómo escapar de otra crisis antes de que suceda.Tal es su desesperación que reúnen a sus colaboradores, les dicen que el futuro con, tal como lo hicieron los empresarios de Venezuela cuando previeron la catástrofe que se veía en el horizonte.Sin embargo es una forma de presión de resultados dudosos. Cualquier presión o chantaje resulta contraproducente,(el segundo en las encuestas), se convertiría en un delito electoral y laboral.La forma de gobierno corporativo de las empresas no puede trasladarse a la democracia participativa de una nación. Ninguna amenaza es válida cuando se invade el territorio del derecho a votar en libertad y sin coerción alguna.Aspiramos ser un país desarrollado de mujeres y hombres libres, con capacidad para decidir por nosotros mismos. Cierto que falta camino por recorrer pero no hay otro., nadie puede impedir a un empresario hacer públicas sus preocupaciones y su visión de un México gobernado por El Peje. Pero hay una línea delgada que no se debe cruzar y se llama coerción o amenazas. “Si gana el Peje cierro la fábrica me voy a San Diego o a Houston y se acaban los empleos”. Sería una presión desmedida ante el destino que no lo deciden los empleados de la fábrica más grande de Guanajuato, ni siquiera el grupo de empresas que más empleo dan.Si se convierte en un movimiento nacional,Siempre el empresariado pide libertad de emprender,Confieso que incluso en familia hemos votado distinto a lo largo de los años. A veces unos nos equivocamos y otros dicen “te lo dije”, pero siempre prevalece el respeto y el cariño. Lo mismo debe suceder en las empresas y en la nación.Y si no sale nuestro gallo, tenemos que hacer oposición inteligente, como lo tratamos de hacer aquí desde hace 40 años.