SumandoEsfuerzos Cerramos filas y campañas

Hasta hoy, han sido 58 días desde que salí de nuevo a caminar Irapuato, lo he hecho siempre,Estas semanas han sido emocionantes, el volver a, acudir a las empresas y confirmar la fuerza de los trabajadores ha sido de gran satisfacción y emoción.Pero también confirmé queque por cierto lo hicieron mal, se concentraron en esa obra pública mala y cara. Posibles actos de corrupción que deben investigarse.Se olvidaron que lo que realmente dota de sentido a las ciudades es su gente, enno el propio, no el de los negocios persónales.Estos días de campaña he visto con tristeza esta realidad que es tan retadora,o la condición de ser una de las 50 ciudades más peligrosas de México.Esta realidad pareciera desesperanzadora, sin embargo, yo soy una mujer de retos y elegí enfrentarlos y eQuiero asumir el reto de devolverles la confianza en los políticos y en sí mismos, quiero y voy a pelear porque nuestros niños y jóvenes entiendan el gran valor de su talento a través de la educación, cultura y deporte, no podemos permitir que sean ellos la carne de cañón de la delincuencia, que la desesperación ante la falta de oportunidades no los lleve a buscar las salidas que los dañan a ellos, a sus familias y a nuestro municipio.Elijo también ver un Irapuato valiente en el que a pesar de los golpes que nos ha dado la inseguridad las familias confíen a este municipio el espacio para criar a nuestros hijos. Las familias merecen un gobierno que junto con ellos diga ya basta y que recuperemos la paz.Elijo ver un Irapuato rico en recursos naturales,Los campesinos han sido olvidados, pero ahora será su tiempo, tendrán el impulso y la atención necesaria para hacer más productiva su tierra.Elijo también ver en este Irapuato un reflejo del amor de quienes estuvieron antes que nosotros, quiero voltear a ver a esos fundadores que dieron su trabajo y que ahora pueden aportar la experiencia de sus años, que merecen espacios de recreación, un mejor sistema de salud, un gobierno al que le importen sus necesidades.Durante este tiempo de campaña pude llenarme deSoy una mujer de trabajo, vengo de la cultura del esfuerzo.También soy una mujer agradecida, que se lleva esas muestras de cariño y de confianza.