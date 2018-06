Asegura PAN que ganará 'carro completo' en Celaya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las mediciones delseñalan que ganarán la presidencia municipal y diputaciones de Celaya, aseguró elEn rueda de prensa llevada a cabo en el Comité Directivo Municipal del partido, el presidente sostuvo queAsimismo, señaló que los distritos locales, encabezados por Paulo Bañuelos Rosalez y Emma Tovar, además de los federales de Saraí Nuñez Cerón y Ricardo Villarreal García, serán para el blanquiazul.“Me da mucho gusto ver las mediciones que tenemos, vamos a refrendar en Celaya, vamos a ganar los distritos, de verdad se los digo con convicción, no me contradigo, simplemente hoy que estamos a final de campaña se puede hacer una evaluación.“Siempre les pedí a los candidatos que no nos montáramos en exceso de confianza, de triunfalismo, pero hoy les puedo decir que estamos cercano y que estamos muy contentos”, expresó.Para el PAN y para Guanajuato, señaló, es muy importante Celaya, por todo lo que está sucediendo en el municipio y alrededor.“Esto significa un detonador para Guanajuato y para Celaya y estamos convencidos de que van a salir cosas buenas de Celaya.“Elvira ha dado muestras de cómo se deben de hacer las campañas, quiero decirles que no se crean de campañas sucias, desestimen las cosas que se dicen producto de desesperaciones”, dijo.