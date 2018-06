“Como votar, una propuesta”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

R- Guau, mi Santias, es que los mexicanos tenemos miedo de dar todo el poder al que gane la presidencia y motivos suficientes hay; no recuerdo un Presidente del cual pueda meter las manos al fuego por su honestidad y menos sentirme orgulloso; al que no recuerdo por ladrón, lo recuerdo por asesino, al que no por prostituir las instituciones de la República, lo recuerdo por su servilismo ante los güeros y a uno que otro chaparrito, peloncito y de lentes, lo recuerdo por iniciar una guerra contra el crimen organizado a lo idiota, sin prepararse, con fronteras porosas y elementos de las Fuerzas Armadas, de las cuales era Comandante Supremo ¡Criminales!, los mexicanos no debemos olvidar el asesinato impune de los estudiantes del TEC de Monterrey, simplemente por justicia, moralidad y decencia.S- Interesante tu análisis, perro. Lo curioso es que los correos de crítica que recibí, no eran analíticos, simplemente me descalificaban bajo el supuesto, erróneo, de que estaba hablando del Peje y que al pedir el apoyo para el próximo Presidente, estaba hablando del de Macuspana Tabasco, dado que va adelante en las encuestas. Pero ¡Éjele! que nones, a partir de la premisa de que las encuestas no definen ganadores, sino que son diagnósticos momentáneos y que la elección se define con votos el 1º. de julio, mi propuesta iba dirigida a los que convencidos de que votar por el PRI es votar por quienes hoy, hoy, hoy nos están robando, por lo tanto #NiUnVotoAlPRI, en mi opinión la lucha quedaría entre Anaya y AMLO, y dado que ambos ofertan un cambio, pero diferente, me parecería inteligente dar el apoyo y un congreso colaborativo con una visión compartida a quién gane, para que pueda implementar los cambios prometidos y redireccionar a México en un camino que no esté marcado por la corrupción, la dependencia gringa, la impunidad a delincuentes de cuello blanco y políticos asociados y a un modelo socioeconómico que nos está llevando al desastre mundial al promover el consumo al infinito (léase a lo pendejo) en un planeta redondo, al tiempo que estructuralmente permite la acumulación de riqueza en pocas manos dejando a millones en la pobreza, con un modelo esclavista que bajo el argumento de competitividad, impulsa los salarios a la baja en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos, mientras se deterioran los mercados locales, regionales y nacionales, creando un circulo vicioso de empobrecimiento, inseguridad, violencia social y pobreza que estimula la migración y la desintegración social y familiar de los mexicanos poniendo en riesgo la viabilidad de la República y su soberanía.En otras palabras, si vas a votar por Ricardo Anaya, dale tu apoyo y un voto de confianza para que pueda gobernar, lo mismo si consideras que Andrés Manuel es la mejor opción. Lo peor que nos puede pasar es tener un país dividido con un Congreso empecinado en meterle zancadilla al gobernante, como estrategia partidista, para luego ver como saca ventaja de su fracaso,… mientras México se nos hace pedazos.R- Guau, visto así, los que voten por Ricardo denle el apoyo a sus candidatos (siempre y cuando no sean delincuentes, idiotas o corruptos), lo mismo con el Peje, los que lo consideran la mejor opción, apóyenlo con sus correligionarios para el Congreso y los que no comulgan con ninguno, piensen en México antes de votar, sin olvidar: #NiUnVotoAlPRI.S- Sabes, perro, me acabas de dar una idea; podemos aprovechar este proceso electoral para limpiar el sistema de partidos acabando con los vividores de la política que lucran vendiendo su apoyo al mejor postor a cambio de “rebanadas del pastel presupuestal” Imagina por un momento que solo votamos o por Morena o por el PAN y no le damos ni un voto al PT, al PRD, a MC, al PES, al Verde, al PRI, ni al Panal, es decir; aprovechamos nuestro voto para dar mantenimiento a nuestro imperfecto sistema democrático quitándole las pulgas y las rémoras; y así mandamos un mensaje claro y fuerte de que los mexicanos estamos hartos de mantener políticos que lucran con nuestra ignorancia y buena voluntad y que tenemos, con la fuerza de nuestro voto, la posibilidad de dejar fuera a aquellos partidos políticos que olvidándose de la ética, de la moral y de la decencia, hacen alianzas contra natura pervirtiendo sus plataforma política y los valores que defienden (o dicen defender), y de pasada, al negar el voto a candidatos de dudosa reputación o comprobada corrupción, queda claro que la ciudadanía manda y que el que se corrompe o corrompe sus procesos internos por supuestos beneficios electorales ¡La Paga!... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.