Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

CD9 no se detiene y tras haber publicado un libro de sus vivencias, no descartaron llevar sus aventuras a una serie.En entrevista, Freddy Leyva comentó que tiene material suficiente para mostrar a las 'Coders' algo más que un segundo libro, como parte de la celebración de los cinco años de la banda.“Tenemos bastante material para hacer una serie o un documental con todo lo que ha pasado en estos cinco años; estaría muy interesante. Lo del libro no sabemos cuántas re-ediciones se han hecho, pero todas se han vendido, gracias a los fans, y estamos más que agradecidos”, comento el chico de la cabellera rizada.Del motivo del porqué ventilar su vida como artistas en este formato, Freddy comentó:“Queremos darle un poco de lo que nos hizo creer y crecer estar en esta carrera; (en los libros) contamos de nuestra infancia, familia y cosas personales que les gustaría saber de su artista, a mí me sorprendió que hasta en el tráfico me pidieron que se los firmara, y son cosas que te motivan y te hacen sentir muy bien”, reveló.LLAMADO A LA CONCIENCIAAunque la temporada de lluvia llegó, hay lugares en el país en donde el calor se mantiene, por lo que el cantante hizo un llamado a cuidar a los animales.“Creo que tenemos que ayudarlos, ellos no te lo pueden decir con palabras que están sufriendo por el calor, que fue a causa de nosotros, así que tenemos que echarles la mano con recipientes con agua para pájaros, gatitos, perritos, pero no está de mas sacar una charola de plástico para que se refresquen”, finalizó.La banda se encuentra en promoción de su canción “Prohibido”, que se encuentra en su disco “1.0”.