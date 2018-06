La mamá de Eiza González se gradúa en México ¡y ella asiste!

La noche del sábado ... hay momentos esenciales y poéticos en la vida , esta noche sin duda ha sido uno de los momentos más importantes de mi existencia , porque más allá de ser un logro académico es un logro personal , tres años de preparación de psicoterapeuta corporal Core energetis , ha sido sin duda el parte aguas de mis nuevos anhelos de vida ,ese lugar donde toque lo más íntimo de mi ser , donde el miedo, el dolor estuvieron presentes en cada minuto ahí vivido , donde por por momentos sentía que no podía resistir el confrontamiento de mi verdad , donde la máscara de la existencia me rasgaba mi estructura y me desmoronaba a cada instante , un sitio con almas deseosas de ser , de vivir en la autenticidad de la vida ahí donde nos armábamos y nos desarmábamos constantemente , ahí en ese lugar donde entendí que el orgullo , la soberbia , la maldad , la verdad , el odio y el amor conviven constantemente en nuestro interior , y que el único camino para encontrar La Paz es entrar en el obscuro deambular de nuestro interior , que ahí están todas nuestras respuestas , esa noche fue mi graduación , donde se cerró un ciclo académico , y se abrió un camino hacia una vida más plena , más consciente , más verdadera .. agradezco a Dios por haberme permitido caminar este sendero de apertura emocional , y pido también luz para sostenerlo en el tiempo , esto no se acaba aquí solo empieza ,gracias Dios mío por este regalo divino ,gracias vida por permitírmelo ❤️intensamente agradecida que la luz y la obscuridad deambulen entre compases de música angelical y que nos permitan ver que entre ellas está la verdadera vida en plenitud ✨⚡️ @coreesencia

