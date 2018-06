BIENVENIDA MARIA Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 18 de Jun de 2018 a las 7:15 PDT

Conociendo a Maria #hermanos Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 19 de Jun de 2018 a las 7:29 PDT

Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 22 de May de 2018 a las 6:48 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace una semana, la conductora Inés Gómez Mont se convirtió en mamá de su sexto hijo, una hermosa niña llamada María.Y unos cuantos días después, presume lo bien que recupera su cuerpo. En su cuenta de Instagram publicó esta imagen."Por fin voy entrando poco a poco en mi ropa, hoy fui feliz porque pude estrenar mi ropa de @latingal_boutique en la sesión de fotos, el look completo es de ahí y lo amé, yeiiiii", escribió como pie de foto.La guapa mamá asegura que si se le ve una cinturita, como si nunca hubiera estado embarazada es porque durante los nueve meses de gestación fue muy disciplinada con su alimentación."La verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que en el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes!! Así que poco a poco, pero motivada Gracias amigo @jordi_80 por la foto!!! Eres lo máximo, te amooooo".Sus seguidores en la red social la llenaron de elogios."¡Te pastaste! Pensé que era un TBT jajaja ¡Hermosa!"."La verdad, Inés estás súper bonita, ¡¡felicidades!! Yo hace 4 meses tuve a mi gordita y me hubiera gustado quedar como tú. Muchas bendiciones ?￰゚メレ? "."¡Woooowwww! Lo sabía! Cuadritos a todo lo que da! ¡Abdomen perfecto seguro! ¡Qué padre!".La conductora de 34 años de edad tiene cinco hijos: Inesita y los triates Diego, Bruno y Javier, fruto de su relación con el empresario Javier Díaz, de quien se divorció en 2013.Fruto de su matrimonio con Víctor Álvarez Puga, nació Bosco.Víctor tuvo a Mayito en su anterior relación.Y ahora María, completa a esta gran familia.