Estos fueron los castigos severos de Jenni Rivera a La Chiquis

“Es que es muy difícil decir eso porque no está aquí para defenderse y me duele. No sé si eran celos como mujer o que ella no había podido vivir la vida que me había dado”, dijo. “No estoy echando mentiras. No quiero que se vea mal mi mamá”.



Ella parece no perdonar a toda la gente que ha intentado separarla de su novio Lorenzo Méndez. “Hay gente que no quiere que estemos juntos. Es gente que me causaba confusión. Veo fotos de cuando empezamos y estábamos felicies y con las cosas tóxicas te vas confundiendo”, dijo Chiquis que aceptó que volvió abrir su corazón. “Sí estoy enamorada”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A muchos les gustó el desnudo quehizo para Univision, a otros no tanto, ¿pero leyeron la entrevista que la cantante concedió? No solo habló de lo segura que siente con su cuerpo como es, sino que también respondió si cree que su mamá, la fallecida cantante,le tenía celos.¿O sea sí o no Chiquis? “Es el pasado yPor ejemplo, cuando, salí de la escuela temprano y pensó que me fui con un muchacho.”, contó. “He aprendido a vivir mi vida con ese dolor, no es su culpa ella también sufrió mucho y me tuvo a los quince años”.