Balacera en Peñitas; hiere comando a dos

Dos jóvenes que circulaban a bordo de dos motocicletas en la colonia Peñitas, fueron baleados en la calle Lucio Blanco; los agresores los esperaban en un automóvil, y cuando lo vieron llegar les dispararon en varias ocasiones.Presuntamente hay un tercer herido, quien al parecer alcanzó a meterse en un domicilio de la colonia.Los lesionados fueron ingresados al Hospital General, donde su estado de salud es delicado.La balacera se registró ayer a las 19:30 horas, cuando presuntamente los jóvenes, de origen colombiano, de aproximadamente entre 25 a 30 años, se dirigían en a su domicilio en la calle Lucio Blanco, a bordo do dos motocicletas, pero justo en la esquina del la calle Roble, desde un auto les dispararon en varias ocasiones.Tras los impactos de balas, uno de ellos cayó herido con herida en la pierna y brazos; mientras su compañero alcanzó a correr, pero por los balazos se desplomó en 50 metros más adelante.Los agresores, presuntamente huyeron del sitio a bordo de un auto, sin que nadie supiera que rumbo tomaron.Hasta el lugar de los hechos arribaron varios elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área y llamaron a los servicios de emergencia.Paramédicos de la Cruz Roja en pocos minutos trasladaron en estado delicado a los heridos al Hospital General, donde están siendo custodiados por policías preventivos.Un vecino de la colonia señaló que escuchó varias detonaciones, como si tronara un transformador, pero que cuando salió de su domicilio vio a los heridos, uno cerca de la motocicletas y el otro metros mas abajo, y que los presuntos agresores ya no estaban en el lugar.En las salidas y entradas de la ciudad se realizó un operativo para la localización de los agresores, sin embargo, hasta el momento no hay información de su paradero.Agentes del Ministerio Público acudieron al lugar de los hechos y estuvieron levantando los indicios de la agresión a los jóvenes, y la motocicletas quedaron en resguardo hasta el término de las investigaciones.