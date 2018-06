Por fuga en toma clandestina desalojan 166 estudiantes, cuatro con mareo y vómito

Derivado de la fuga de hidrocarburo que se suscitó la mañana de este martes en una milpa ubicada entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, los 166 estudiantes de la Telesecundaria Cuauhtémoc fueron evacuados de su institución a raíz de que cuatro estudiantes presentaron mareo y vómito.

En entrevista, la directora de la institución, Itzel Flores Ríos informó que ellos comienzan actividades a las 8:00 de la mañana y enseguida se percataron del fuerte olor a gasolina, pero como en otras ocasiones han detectado un aroma semejante, no prestaron mayor atención.







Señaló que el olor comenzó a concentrarse en los salones ya que atrás de la escuela pasa una canaleta en donde se estaba llenando el hidrocarburo que se fugó de la toma clandestina.



Recalcó que fue Protección Civil de Tlahuelilpan quien indicó que era necesario evacuar a los jovencitos ya que estarían realizando trabajos de recuperación de hidrocarburo en la zona y para evitar intoxicaciones, se pidió que los estudiantes se retiraran a sus casas.



"Estas personas (que roban gasolina) solo se ponen a pensar en su beneficio y no se ponen a pensar en que nos están afectando a todos los que estamos alrededor, sobre todo porque no se vaya a dar un deceso de algún ciudadano por sus actividades" dijo la directora.



Finalmente, recordó que también somos responsables como sociedad ya que si no hubiera quien compre gasolina robada, no habría incrementado la actividad.