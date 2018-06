Piden asumir responsabilidades ante ola de violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La inseguridad que se vive en Guanajuato alcanzó un impacto a nivel mundial, por lo que autoridades deberían asumir responsabilidades en el tema, opinaron políticos irapuatenses.Esto luego de que autoridades francesas emitieran recomendaciones de no visitar el Corredor Industrial en la entidad, específicamente Salamanca, Celaya y Silao, por los pronósticos de violencia para este proceso electoral.Aunque el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, aseguró que en Irapuato no hay ‘focos rojos’ detectados por el Gobierno Municipal o por autoridades electorales, los políticos en la ciudad señalaron que este tipo de llamados son un reflejo de la situación que se vive en la entidad.Karen Guerra Ramírez, Secretaria General del PRI en Irapuato dijo que este tipo de percepción que se genera incluso fuera del país, afecta a rubros como el turismo, entre otros, pero principalmente a los ciudadanos que están sufriendo el incremento de la incidencia delictiva.“Esto es el reflejo de la situación en la que nos encontramos los guanajuatenses, es lastimosa esa situación y preocupante, además de algo que no podemos evitar, es querer tapar el sol con un dedo, los índices de inseguridad sobrepasaron a las autoridades y sus planteamientos de bienestar para los guanajuatenses, su lista de buenos deseos quedó corta respecto a sus capacidades y están siendo observados a nivel internacional”, opinó.Daniel Ruiz Barragán, Regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Irapuato, invitó a la ciudadanía a no sentirse intimidada por esta advertencia de violencia en la jornada electoral, pues dijo, es el momento para que los guanajuatenses puedan disminuir la incidencia con nuevos gobernantes.“Tenemos que ejercer ese derecho, es muy importante que salgan a votar, porque como le he venido diciendo, si no votamos, no nos quejemos, porque dejamos que decidieran por nosotros, ahora es cuando, es el tiempo de que decidamos si queremos seguir con lo mismo o cambiar”, aseguró.El regidor del Verde agregó que la percepción de la inseguridad que va en incremento se da incluso con entidades vecinas.“El tema es que la percepción hacía el exterior es bastante mala en cuanto al tema de inseguridad en el Estado, esto ha venido causando no nada más de los extranjeros sino de nuestros propios vecinos en los Estados, que no quieren venir a Guanajuato porque creen que está peor que incluso Tamaulipas en otro tiempo, nos causa problemas esta percepción porque nos pone como los peores Estados, si tenemos problemas, violencia, delincuencia, y lo hemos visto con la falla de este proyecto Escudo, que nos lo vendieron como que era la varita mágica”, finalizó.