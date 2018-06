“No daré ninguna postura hasta que me notifiquen oficialmente, ahora no. Hasta que yo sepa y lo vea, una vez que ya sepa daré una postura”, dijo Botello Santibáñez.

Esta mañana en lasse aprobó unapara la ex alcaldesaEsto por el caso ya conocido del pago con recursos públicos de servicios de masajes en el hotel & spa Hacienda Sepúlveda, ubicado en Lagos de Moreno. También se le impuso una sanciónpor conceptos de prima de antigüedad e indemnización cuando su separación del cargo fue voluntaria.También se expuso el caso de responsabilidad administrativapor haber contratado los servicios de un proveedor sin que haya evidencia del trabajo que realizó y causar unSe le impuso unay la inhabilitaciónHubo otro par de casos más expuestos en contra de este ex funcionario y del ex director de Desarrollo Institucional en los que de igual manera se impusieron sanciones económicas e inhabilitaciones.La ex alcaldesadijo que no dará ninguna postura ante la notificación de su inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos.Esta mañana, las comisiones deaprobaron inhabilitar a la priista, luego de comprobar que durante su gestión pagó con recursos públicos servicios de hotel y spa.dijo no estar notificada, por lo que prefería esperar para dar una postura.(Con información de Monserrat Alvizu)