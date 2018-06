MILLONARIA ELECCIÓN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En México la democracia electoral nos sale muy cara. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ejerce este año un presupuesto de 630 millones de pesos, incluidas las prerrogativas a los partidos.Entre los partidos priva desconfianza. El IEEG ha recibido casi 60 quejas, y en los consejos distritales y municipales 100 más. El Instituto investiga y el Tribunal resuelve.A eso hay que sumarle el clima de violencia nunca visto en la entidad que por primera vez provocó que 12 candidatos pidan protección. Para el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán, será una fiesta cívica.Vaya lío en el que se metió la consejera electoral del IEEG Beatriz Tovar. Fue acusada formalmente ante la Contraloría Interna del Instituto de agredir a una empleada del mismo, Rosalinda Figueroa, quien es presidenta del Consejo Distrital de Valle de Santiago. No es un tema menor y debe aclararse.Beatriz es una integrante del Consejo General del IEEG, responsable máximo de organizar, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, una complejísima elección este 1 de julio. Más allá de una “bronca de faldas” que se cuenta con morbo en el radiopasillo electoral, que aquí no nos importa, el asunto de fondo es una autoridad electoral agrediendo a una subordinada. Qué cosas.Pero ante la gravedad de la acusación es arriesgado esperar los largos plazos que acostumbran las contralorías internas para investigar y deslindar responsabilidades. El Consejo en Pleno, que encabeza Mauricio Guzmán, debe asumir una definición pronta y seria. Verónica Cruz, del centro Las Libres, advierte que lo menos es una disculpa pública. Otra pregunta es: ¿debe permanecer la consejera?Beatriz Tovar llegó al Consejo General del IEEG para un periodo de siete años a partir de octubre del año pasado, junto con los consejeros Antonio Ortiz y Sandra Prieto. La abogada de 35 años tiene suficiente experiencia electoral, fue asesora del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.Lo otro que también es cuestionable es que todo este zafarrancho resulta que se dio en una amena velada con tragos incluidos en la que supuestamente la Comisión de Debates, que encabeza el consejero Antonio Ortiz, con la presencia de los representantes del PAN y PRI, Lalo López Mares y Jorge Luis Hernández, respectivamente, dizque se ponía de acuerdo en detalles sobre los debates.Si es una reunión de trabajo para asuntos electorales oficiales habrá que conocer entonces el desglose del consumo de alimentos y bebidas, los temas que discutieron, y quién pagó la cuenta, ¿ellos o el IEEG? Si así organizaron los debates, pues ya entendemos por qué los formatos quedaron a deber.De gira por Moroleón y Yuriria, la candidata panista al Senado, Alejandra “La Wera” Reynoso, reiteró una de sus propuestas básicas: la de impulsar iniciativas para lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar, por ejemplo, la creación de guarderías en centros de trabajo, jornadas flexibles y teletrabajo.La leonesa les dijo que como legisladora federal logró que se aprobara esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero falta el aval del Senado. Plantea que empresas con más de 50 empleados cuenten con guarderías donde su construcción, mantenimiento y operación sean deducibles de impuestos. Y es que en Guanajuato el 41% de la fuerza laboral son mujeres y 28% de los hogares dependen de ellas.En la puerta de la jornada electoral, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato emitió un posicionamiento en el que recuerda que el gobierno de un municipio no es unipersonal, es decir, que el el Alcalde no es el titular del Poder Ejecutivo, sino un miembro más del Ayuntamiento.Las campañas se concentran en los candidatos a Presidente Municipal como figura “todopoderosa”, sin reparar que es un órgano colegiado el que gobierna. Que no se nos olvide. Al votar por una planilla determinada elegimos al Alcalde y síndicos y, de acuerdo al porcentaje de votos, se reparten regidores.El Observatorio advierte: “El sistema corrupto Gobierno-botín, que ha operado desde hace años en nuestro municipio, toma en consideración la anterior circunstancia. De esa manera el grupo político que domina el gobierno local guanajuatense “siembra regidores” en los primeros lugares de cada partido o coalición para de esa forma asegurar la mayoría en el Ayuntamiento”. Atentos para que eso no se repita.Con el objetivo de prevenir conductas delictivas, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Guanajuato divulgan información respecto del Sistema Penal y de Adolescentes entre más de 3 mil 500 estudiantes de secundaria y preparatoria de planteles escolares de 12 municipios.El juez Javier Gómez Cervantes, participante del proyecto, comentó que se busca crear entre la juventud la conciencia de que sus conductas, aunque no necesariamente sean dolosas y para ellos pudieran representar un juego, en algunas ocasiones tiene como resultado una responsabilidad.Foto: Especial Poder Judicial.