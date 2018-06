De leyes $#%*

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Meterme a Facebook hace que se me apachurre el corazón. Nunca creí que en época de mundial otro deporte fuese a eclipsar el saber de qué lado cayó el gol, pero sí, el deporte de insultar al que lleva la camisa de otro color es la “happy hour”, de la mayoría de mis contactos.Viendo una serie ubicada en Inglaterra, me sorprendió la manera en la que dialogan en el parlamento. Un montón de personas gritándose de un lado al otro. Así debaten en el norte de Europa (continente, que el Brexit se me enoja). Una sorpresa para la concepción que tengo de la cultura inglesa, toda correcta y con el meñique en alto mientras se toman la décima taza de té.Ellos chillan y nosotros, también. Así es el siglo XXI. Es lo que hay. Que si la camisa es de color liberal, que si tienes tintes conservadores, que si eres tonto, que si eres imbécil. Pongamos un tema polémico y que lluevan los adjetivos despreciativos.Dan ganas de meterse en una cueva y no salir de allí. Dan ganas de obviar todo, dejar de leer y pensar que, cerrando los ojos, todo dejará de pasar. Dan ganas de saltarte las comidas, cenas, conversaciones en la oficina, en el gimnasio, en la calle, en los grupos de whatsapp. Dan ganas de rendirte a la lucha, ir a un bando del equipo y comenzar a gritar al contrario con argumentos o sin ellos. De dejar de actualizar la información que ronda en la cabeza y sentirnos mejores personas que los que caminan en la otra banqueta. Dan ganas de rendirse a la vorágine y volvernos insensibles a los efectos que nuestras palabras causan. Dan ganas de gritar, insultar, juzgar… total, ellos harán lo mismo y al parecer hay algo bueno en hacer catarsis lejos de un espejo.Cuando era más chica, me impresionó tanto la historia del holocausto judío que no entendía el por qué el mundo había permitido semejante atrocidad. Ahora lo comprendo, seguramente estaban ocupados en pasarse la pelotita de la culpa mientras familias enteras eran separadas y ajusticiadas en nombre de una legalidad muy lejos de ser humana.Hoy pasa lo mismo, y a mí me faltan excusas o temas polémicos para mirar muy lejos de lo que está pasando AHORA en la frontera de EEUU y México. Pero no se preocupen, una mirada a mi celular y me darán un millón de ideas o temas para dejar de pensar en esos niños que tienen la inocencia de pensar que sus padres podrán sacarlos de ese lugar. Hacer “scroll” durante media hora me bastará para no hacer cálculos del tiempo que les tomará a unos padres encontrar a sus hijos después de atravesar un muro de trámites legales. Dos horas de procrastinar en Youtube me anestesiarán de pensar que esto va conmigo, que yo puedo conseguir algo. Una tarde de paseo, subiendo fotos de mi día a día, hará que me fije más en mí, en mi mundo, en mis opiniones, en ese “yo, mi, me, para mí, conmigo,” muy de moda en la actualidad.Millones de familias sufriendo y nosotros jugando al pin pon. Así las noticias de hoy. No sé ustedes, pero últimamente no “nos” caigo muy bien.