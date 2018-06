Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los que siguen sufriendo son los transportistas de carga por los múltiples robos que ha sufrido el sector, dicho problema ha generado también complicaciones para la proveeduría. De este modo el consumidor final es afectado por el encarecimiento de los productos, convirtiéndose lo anterior en un problema de seguridad nacional.La situación es tan drástica que Enrique González Muñoz, presidente de la Canacar nacional, mencionó que el desabasto de combustible en México podría ser posible debido al creciente fenómeno de inseguridad que sufre el transporte de carga en el País. Las carreteras que son foco rojo se encuentran principalmente en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, lugares que han sido denominados como la “zona huachicolera”, donde sucede el 75% de los robos a transportistas.Un dato nada favorecedor es que cada vez existen más formas en las que operan los ladrones para robar la mercancía. Entre ellas se encuentra utilizar menores de edad para que lancen piedras o pinturas a los cristales de los vehículos desde puentes, de este modo los conductores pierden visibilidad, y se ven obligados a parar. Es allí cuando personas armadas llegan a quitarles la mercancía, e incluso hasta el propio tráiler, que nuevo vale hasta 2 millones de pesos.De acuerdo con datos de la Canacar, el 26% de los robos es a hidrocarburos, que son superados por el robo a productos perecederos, que son más fáciles de comercializar.Para González Muñoz, el problema ha crecido de una forma exponencial en los últimos tres años, causando que de 160 empresas transportistas, 15 de ellas ya se hayan retirado porque los gastos de inseguridad las absorbieron, de 10 camiones que eran robados anualmente en la actualidad son 16, pero mensualmente.La suma de incremento en inseguridad es de 90 mil millones de pesos, el transporte en general representa el 6% del PIB en México, mientras que el de carga es el 3.6%, algo así como 562 mil millones de pesos.De 10 aseguradoras que ofrecían pólizas para los transportistas de carga ahora lo hacen 3, ofreciendo deducibles del 30%, y en zonas rojas del 50% con incrementos de hasta 130%.Luego de un arranque perfecto, la Selección Mexicana se prepara para su enfrentamiento contra Suecia para el cierre de la fase de grupos. A propósito de Rusia 2018, usted imagina ¿cuánto gastaremos los mexicanos durante la Copa Mundial 2018?La Concanaco Servytur, que preside José Manuel López Campos, estima que el gasto será de más de 80 mil millones de pesos por diversos conceptos como alimentos, bebidas y botanas, pantallas de televisión, “souvenirs”, camisetas de la Selección Mexicana. Esto además incluye un gasto promedio de 120 mil pesos por cada uno de los 25 mil mexicanos que viajaron para presenciar la competencia mundialista, lo que representa en total una derrama económica de 3 mil millones de pesos.El gasto por el evento mundialista de acuerdo con el ejercicio del organismo de los comerciantes se considera desde antes del inicio de los juegos, por las promociones publicitarias y ofertas de los establecimientos comerciales y no es una derrama generalizada, ya que la captación de recursos favorece a empresas de algunos giros específicos.Basado en un análisis de las empresas especializadas en estudios financieros y de mercado: Brad. Feebo.com y Guro.com, los aficionados mexicanos gastarán en México un promedio mil pesos durante junio.Durante el mundial, muchos giros de negocio son los que ganan más, la transmisión de los juegos generarán un aumento en las ventas de tiendas departamentales, especialmente de pantallas de televisión, que cuestan en promedio 10 mil pesos.De acuerdo con la Embajada de México en la Federación Rusa, 25 mil mexicanos viajaron para estar presentes en el Mundial, especialmente en los partidos donde la Selección Mexicana jugaría.Aunque de forma extraoficial se ha dicho que son 40 mil compatriotas los que fueron a Rusia.Para cerrar, ayer compartíamos sobre la experiencia que tuvo Lowe’s en su búsqueda de proveeduría local. De 30 empresas participantes, sola una logró llamar la atención de la estadounidense.Ahora le pregunto, ¿qué opinión tendría si las dependencias gubermentales relacionados con economía, emprendimiento, innovación, financiamiento y exportación estuvieran articuladas para crear una cadena de valor que tuvieran un único, pero al mismo tiempo mucho mayor presupuesto con la finalidad de potenciar a las PyMes guanajuatenses de sectores tradicionales en el mercado doméstico y exterior?En la actualidad cada una de estas dependencias realiza un trabajo importante. Sin embargo, si éstas estuvieran sincronizadas, considero, permitirían un mayor entendimiento de las necesidades que tienen las pymes. Sobre todo insisto para los sectores tradicionales que aún tienen un importante oportunidad de crecimiento en Guanajuato como son el cuero, calzado, proveeduría, artículos, artesanías y agroalimentos.Para que esto suceda, tendría que venir una disrupción y reestructurar prácticamente desde cero, ¿pero no es acaso lo que a diario se les recomienda a las empresas para ir más allá de su subsistencia?Conocemos de primera mano a las pymes que llegan a exposiciones con la finalidad de darse a conocer, y su experiencia es tan buena que terminan con pedidos al extranjero. Todo es felicidad hasta que se dan cuenta de que aún no están preparadas, van con especialistas de exportación o con la Cofoce y resulta que el producto es bueno, pero es necesario regresar varios escalones para trabajar en financiamiento, en la mejora de su producción, de entrega, cumplimiento de reglas de etiquetado, de imagen, generando que su primer envío al extranjero, lleve más tiempo al que si una empresa contara ya con preparación en el tema. Dejamos el tema, analícelo y nos gustaría leer su opinión.