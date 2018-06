Gana concurso de diseño en Italia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Estoy muy contento, la verdad todavía no me cae el veinte”, dijo Jacobo Reyna luego de haber ganado el Concurso Internacional de Diseño de Calzado “Un Talento per la Scarpa”, que organiza el Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL) en Italia.Desde hace varias ediciones, el originario de Guanajuato Capital, mandó respondió a las convocatorias de la escuela de calzado italiana, pero hasta ahora alcanzó el primer lugar, gracias a uno de sus tres boceto.“Este premio no lo obtuve al primer intento, tuve una lucha constante; me actualicé y crecí como profesional”.Fueron 140 participantes de diferentes países quienes, mandaron sus propuestas a la escuela de calzado, ubicada en San Mauro Pascoli, Italia.Jacobo Reyna envió tres diseños y de ahí salió el ganador.Los bocetos debían tener nivel de ilustración entendible, calidad y estar apegados a la inspiración, que en esta ocasión fue Marilyn Monroe.“Era un tema complejo, porque todo mundo lo conoce, y yo quise rescatar la esencia de ella, no quise irme a lo fácil de hacer algo de lo que todos conocemos de ella, como su vestido blanco o el rosa”.“A nivel personal quise inspirarme en lo que ella me representa, que es toda esa sensualidad, elegancia y glamour al vestir y al caminar, para mí fue muy importante representar su esencia más que algo ya definido en su historia”, añadió.Hoy en Italia se realiza la ceremonia de premiación, a la que por cuestiones laborales el egresado de la Universidad De La Salle Bajío no podrá asistir, pero mandó un video agradeciendo su distinción.Con el primer lugar Jacobo Reyna, actual coordinador de moda de Prospecta Moda de ANPIC, recibirá un premio en efectivo, así como una beca para estudiar durante 6 meses en la escuela de calzado italiana.“En lugar de ir a la premiación preferí esperarme para viajar y tomar la beca y la pasantía”.El catedrático de ilustración de moda en Versa Instituto de Moda & Arte, reconoce el logro no sólo de él sino de su País al ser el quinto mexicano en obtener el primer lugar y ser el cuarto guanajuatense en conseguirlo.