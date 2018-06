Harley Davidson responde a aranceles y Trump enfurece

Alegando que se le avecina un alza de costos por nuevos aranceles, Harley-Davidson informó el lunes quey que hasta ahora habían sido producidas en fábricas estadounidenses.El fabricante dijo en un documento ante las autoridades reguladoras quelo que se traduce en un costo adicional de alrededor deLa Unión Europea comenzó el viernes a aplicar aranceles a varias importaciones procedentes de Estados Unidos, como el bourbon, la mantequilla de maní y el jugo de naranja. Los aranceles de la UE sobre productos estadounidenses por un valor de 3.400 millones de dólares, fueron aplicados enEl presidente Trump ha utilizado a Harley-Davidson como ejemplo de las empresas estadounidenses que están siendo perjudicadas por las barreras comerciales. Sin embargo,Trump tuiteó el lunes que estaba sorprendido de que Harley-Davidson fuera la primera en

“Luché duro por ellos y a fin de cuentas no pagarán aranceles por vender en la UE”, tuiteó Trump. “Los impuestos son sólo una excusa de Harley, sean pacientes”.

....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax!

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!