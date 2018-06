VIDEO. '¿Por qué nos odia?', 'porque son mexicanos'

-Porque son mexicanos- dijo la mujer.

-Violadores, animales, narcotraficantes.

Un hombre y su madre arreglaban su patioMillones de vistas ha tenido el momento, que fue grabado y publicado en Twitter, como relata Debate.Esteban Guzmán discute con la mujer, cuya identidad se desconoce, y que hasta le hace una seña ofensiva con el dedo medio.-¿Por qué nos odia?, preguntó Guzmán.-Somos gente honesta, respondió el hombre, y ella se rio.-¿A cuántas personas he violado?, ¿cuánta droga he traficado?Luego la mujer le dijo a la madre de Guzmán que regresara a México; "ella dijo que todos éramos ilegales, yo le dije 'soy ciudadano estadounidense'".Guzmán no respondió a solicitudes para comentar lo que le pasó. The Guardian reportó que trabaja en tecnologías de la informacióny en construcciones.Con información de New York Times.