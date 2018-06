El jueves abren circulación de El Camino Viejo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A partir del jueves habrá paso por el Camino Viejo en San Francisco del Rincón; autoridades buscan agilizar la circulación a la ciudad.Aunque la obra aún no está terminada, tiene avances significativos.La Dirección de Obra Pública informó que desde el jueves se permitirá la circulación de automóviles, desde la intersección de la calle Madero con el bulevar Aquiles Serdán, hasta el conocido Cristo de las Misiones; anteriormente ya se tenía permitido el acceso a los vecinos de Villas de Guadalupe y la calle Monterrey.Aclararon que no se permitirá el paso a los camiones de carga, y se pide respetar los límites de seguridad a 40 kilómetros por hora.La obra arrancó en octubre de 2017, por lo que la primera etapa ya tiene un avance del 95 por ciento, la cual incluye una guía táctil para débiles visuales.A lo largo del camino, extra a los trabajos de remodelación, se adhirieron obras importantes, como drenaje y agua potable con un progreso del 97 por ciento; así como el colector pluvial de Camino Viejo y el de Ex Hacienda en primera etapa ya se encuentran terminados en su totalidad. Mientras que el colector pluvial de Ex Hacienda en su segunda etapa cuenta con un avance del 95 por ciento.Espacios recreativosLa primera etapa también incluye un parque canino, uno para niños, un mini foro, la restauración de El Tejedor y las esculturas que se harán aprovechando los troncos de los árboles emblemáticos de la zona.Además de juegos didácticos de gran dimensión, el parque de los niños contará con juegos para niños con discapacidad.Para el parque canino se dijo se van a colocar bebederos, obstáculos para los perros, en distintas formas, una rampa y un túnel para ejercitar a las mascotas.Un proyecto verdeEn lo que respecta a la jardinería, se informó que lleva un 5 por ciento de avance, labor que realizan estudiantes.Ayer se colocaron alrededor de 15 especies de plantas en las jardineras que van del Cristo de Las Misiones a la glorieta de El Tejedor, con la ayuda de 40 alumnos de la escuela primaria “Natalia Sánchez”.