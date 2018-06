De varios disparos lo asesinan afuera de su vivienda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la madrugada un hombre de 32 años fue ejecutado a balazos afuera de su domicilio en San Francisco del Rincón; se desconoce la identidad de los agresores.Las detonaciones por arma de fuego, alertaron tanto a familiares de la víctima como a vecinos de la comunidad de Jesús del Monte, quienes esperaron no escuchar más disparos para salir y ver lo que ocurría.Al salir de sus casas tuvieron a la vista el cuerpo de un hombre a ras de piso con varios disparos en el cuerpo, el lesionado ya no respondía.De inmediato se acercaron a él para auxiliarlo, mientras que otros reportaban al sistema de emergencias 911 solicitando el apoyo del personal de socorro.Se desconoce el móvil de como ocurrió la agresión ya que a la hora en que se registró el ataque, no se encontraban testigos en el lugar que pudieran dar referencia de quiénes lo privaron de la vida, solo se dijo que fueron varios hombres a bordo de dos vehículos sin dar más detalles de éstos.Minutos antes de la 1 de la madrugada de ayer, cuerpos de emergencia tomaron conocimiento sobre la persona lesionada por arma de fuego.De tal forma que se hizo la movilización del personal de seguridad pública para verificar el reporte, así como asegurar al zona para el arribo del personal de socorro.Una vez confirmado zona segura se aproximó la ambulancia de Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al lesionado, quienes más tarde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.El hoy occiso respondía al nombre de Camilo, de 32 años, con domicilio en el lugar del reporte, quien en vida era albañil, se dijo presentó un impacto en pecho; fue identificado por sus familiares quienes señalaron que no tenía problemas ni adicciones.Uniformados realizaron el acordonamiento correspondiente del área para evitar dañar los indicios que pudieran servir como evidencia.Más tarde arribaron agentes del Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes en la escena del crimen que ayudara a esclarecer los hechos.También acudió la agencia especializada de Homicidios a la par de Peritos en espera del personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento del cuerpo.Hasta el cierre de la edición no se proporcionaron características de quien o quienes pudieran ser los presuntos homicidas de Camilo, así como la cantidad de casquillos y el tipo de calibre.