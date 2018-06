Crecen negocios con entregas a domicilio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estéticas caninas, arreglo de uñas y venta de ropa son comercios en León que están implementando el servicio a domicilio.Cada vez más son los comerciantes que incluyen la entrega a domicilio para incrementar sus ventas. En algunos casos, el 70% de sus transacciones se tratan de pedidos a casas.Hace 10 años que Arely Hernández Rodríguez incursionó en el sector de belleza, aplicando uñas en su casa.Después de iniciar una carrera universitaria, decidió cambiar su formación y dedicarse al estilismo. Al terminar su curso abrió un salón de belleza que atendió durante cuatro años.Tras embarazarse tuvo que cerrar su negocio ante la imposibilidad de estar en contacto con productos químicos.Fue en noviembre del año pasado cuando consideró ofrecer manicura a domicilio. Este servicio personalizado tuvo éxito en novias, grupos foráneos y gente adulta que no puede salir de sus casas.Entre las clientes que atiende se encuentran mujeres de la comunidad japonesa, quienes la fueron recomendando, de ahí se abrieron otros servicios fijos que tienen lugar cada tres semanas.Para el arreglo de uñas, Arely pide una cuota mínima de 200 pesos.“Una ventaja del servicio a domicilio es que puedes pedir un consumo mínimo, y deja igual que tener un estudio, no gastas en renta y servicios”, detalló.En un futuro cercano, la emprendedora planea abrir nuevamente un local, en tanto continúa ofreciendo su servicio a domicilio.La opción de comprar ropa en línea y recibir las prendas a domicilio es el modelo que desarrollaron en la tienda Bululú.Los socios Jessica Castillo Gutiérrez y Rafael Hernández Román hace un año adquirieron la boutique que les traspasó una de sus amigas, quien fue la que desarrolló el concepto.El 70% de sus ventas son en línea a través de redes sociales.En la primera compra la mayoría de las clientas quieren conocer la tienda, para conocer la calidad de las prendas, una vez que conocen el producto las ventas siguientes se realizan mayoritariamente en redes nos informó Jessica.El mercado está dirigido a mujeres de 15 a 30 años, compartió Rafael, muchas de sus clientes son alumnos de la Universidad de la Salle, institución que se encuentra frente al negocio.La entrega a domicilio surge como una necesidad natural ahora que las mujeres tienen cada vez menos tiempo.“Las clientes no siempre pueden recoger su prenda al realizar la compra, es más fácil que se les entregue en su domicilio”, explicó uno de los socios.Llevar la prenda tiene un costo adicional, el valor es proporcional a la distancia entre la boutique y la zona de entrega. Para este servicio cuentan con un repartidor que se encarga de los envíos y el cobro.El objetivo básico es que las prendas tengan un precio accesible, Jessica se hace cargo de la presentación de los productos en la página; la presentación es real sin una edición engañosa, detalló.Tras una estadía de ocho años en Estados Unidos, el veterinario Eusebio Lozano Bedia abrió la clínica Vet For Pets.La experiencia adquirida en Norteamérica, le hizo implementar servicios que hace 18 años no existían en la ciudad.Lozano Bedia comenzó primero recogiendo a las mascotas en sus hogares para ofrecer el servicio de baño y estética.“En ese entonces no había servicio para las mascotas a domicilio”, refirió el veterinario. Con el paso de los años se desarrolló el Doggy Wash, una camioneta acondicionada para estética canina a domicilio.El veterinario reconoció que el desarrollo de este modelo se debe sobre todo a que la gente actualmente está más ocupada, además de que algunos clientes se sienten más cómodos con este servicio.“A algunos clientes les generan ansiedad dejar a su mascota, así que empezamos a contemplar que se hiciera afuera de su casa”, agregó.Además el servicio permite programar los cortes, recordándoles a los dueños las fechas.Esta opción permitió que el Doggy Wash creciera al menos tres veces el número de trabajos de peluquería.En Vet For Pets colaboran siete personas, y adicionalmente ofrece hospedaje, clínica y cementerio.Eusebio comentó que el servicio a mascotas creció en los últimos años, aumentando sobre todo el interés por el bienestar de los perros.