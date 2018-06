Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sin duda están entre las niñas más tiernas de todo Instagram y de las más queridas por el público en las redes sociales en México; Kailani Ochmann y Aitana Derbez compiten por quién es la más tierna.Como relata Noticieros Televisa, desde que nació, Aitana ha estado en fotos y videos en las redes sociales, presumida por sus padres Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.A la cantante de 46 años le encanta mostrar lo buena que es Aitana para cantar, bailar y pintar. En uno de los videos aparece con su papá cantando 'All you need is love'.Incluso los celos que sintió cuando nació su sobrina Kailani, la volvieron viral en las redes, pues su expresión roba corazones.Y luego vino a las redes la bebé de Aislinn Derbez y Mauricho Ochmann, que con 'la misma cara de su abuelo' y su encantadora sonrisa, está haciendo fuerte competencia a su tía.Las dos merecen el premio, pero ¿tienes una favorita?