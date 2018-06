Le rechazan a Laura Bozzo amparo contra el SAT por adeudo millonario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

rechazó este miércoles el último recurso de la conductora de televisión Laura Bozzo para impugnarPor unanimidad, la Segunda Sala de la Corte declaró infundado un recurso de reclamación de, y confirmó que su caso no será revisado por el máximo tribunal, ya que no implica algún tema de interpretación Constitucional, luego de que el pasado 25 de enero, un tribunal federal de Toluca negó ael amparo con el que impugnó la resoluciónEl crédito fiscal fue fincado originalmente por elel 8 de abril de 2016, según documentos judiciales consultados por, y deriva de omisiones deen el pago de ISR, IVA y IETU en el ejercicio de 2012,A estas alturas, el crédito fiscal se encuentra en la etapa de procedimiento de ejecución, en la que elpuede extraer directamente de cuentas bancarias deel dinero que reclama, o sus funcionarios pueden presentarse en el domicilio para ordenar a la contribuyente que señale bienes que serán embargados para ser rematados.El pasado 8 de febrero,propuso alque se decrete el embargo depara garantizar la deuda.Pero el 23 de marzo, la Administración Desconcentrada de Recaudación en el Estado de México rechazó la oferta, y advirtió queLa razón deles que el crédito fiscal ya fue avalado por los tribunales revisores, está firme, y por tanto no procede un embargo a modo de garantía como el propuesto, que solo aplica cuando los créditos fiscales aún están en disputa.El oficio consultado porno detalla el inmueble ofrecido por, que podría ser su casa en el fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan.El principal argumento de defensa de Bozzo fue que la orden de revisión de gabinete que le giró elpara inspeccionar su situación fiscal, fechada el 8 de agosto de 2013, fue indebidamente notificada por estrados porque no pudo ser localizada en su domicilio.También alegó que las observaciones delfueron hechas más de dos años después de iniciada la revisión, por lo que serían inválidas.Elpudo ubicar al contador deen octubre de 2013, y la revisión se prolongó hasta septiembre de 2015, pues se requirieron informes a "autoridades extranjeras"."El procedimiento de revisión de gabinete se llevó a cabo cumpliendo con las formalidades exigidas para ello", resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Toluca, al negar el amparo a