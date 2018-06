La banda continúa re editando su catálogo en vivo y el 7 de septiembre lanzará una nueva edición de la banda sonora de THE SONG REMAINS THE SAME que presenta audio completamente remasterizado. Este lanzamiento sigue a la reciente reedición de su álbum en vivo How The West Was Won, y completa la serie de reedición de lujo de sus álbumes clásicos que comenzó en 2014, aprovechando la celebración del 50 aniversario de la banda, programada para comenzar más adelante este año. Casualmente, John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant tocaron juntos su primer show en vivo, bajo el apodo de "The New Yardbirds" en ese momento, el 7 de septiembre de 1968.



Las colecciones de dos CD y cuatro LP están repletas de electrizantes versiones en vivo de clásicos de Zep como "Rock and Roll", "Stairway To Heaven", "No Quarter", "Moby Dick", "Dazed And Confused" y "Celebration".

se lanzará en diferentes formatos a través de Atlantic / Swan Song, incluido el debut del álbum completo en alta resolución de sonido envolvente 5.1 en Blu-ray. El Súper Deluxe Box Set será el lanzamiento más exquisito y elaborado de la serie de reediciones, recreando el intrincado grabado del set original y también será la primera vez que la película y la banda sonora estarán disponibles en el mismo paquete.En el set 4-LP, Page hizo un cambio en la secuencia de los tracks, permitiendo que la épica versión de 29 minutos de "Dazed And Confused" se presentara en su totalidad en un lado del vinilo por primera vez.• CD: audio remasterizado en dos CD, más un booklet de 24 páginas.• Vinil: audio remasterizado en cuatro LP de vinilo de 180 gramos, más un libro de 28 páginas• Blu-Ray: 96 kHz / 24 bits 5.1 (DTS-HD Master Audio Surround) y mezclas estéreo(PCM Stereo y DTS-HD Master Audio Stereo). Presentaciones en video de cuatro canciones que no están en la película original: "Celebration Day", "Over The Hills And Far Away", "Misty Mountain Hop" y "The Ocean." (Todas con audio 5.1)• Streaming y descarga digital: audio remasterizado.• Super Deluxe Boxseto Audio remasterizado en dos CD y cuatro LP de vinilo de 180 gramos.o Dos DVD de The Song Remains The Same con la versión completa de la película más contenido adicional que incluye cuatro temas que no formaban parte de la película original: "Celebration Day", "Over The Hills And Far Away", " Misty Mountain Hop, "y" The Ocean ".o DVD de todo el álbum en Dolby Digital 5.1 Surround y PCM Stereo, más galería de fotos.o Tarjeta de descarga de alta definición de todo el contenido de audio estéreo a 96 kHz / 24 bits.o Un libro de 28 páginas con fotos de la banda y fotos de la película y un ensayo de Cameron Crowe.o Una réplica del programa japonés de 1977, previamente disponible solo cuando la película se proyectó por primera vez los cines de ese país.o Impresión de alta calidad de la portada del álbum original, los primeros 30 mil de los cuales serán numerados individualmente.