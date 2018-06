“En agosto de 1986, Marcela acompañó a Luis Rey a una fiesta en San Jerónimo; era un evento privado, de políticos, famosos y narcotraficantes. 'El Negro Durazo' estuvo presente porque aunque estaba en la cárcel, por el poder que aún tenía lo dejaban salir a ese tipo de reuniones importantes. Ahí hubo de todo: drogas, alcohol, sexo a la vista de todos y todos con todos”, cita el mencionado artículo del portal.



“Marcela estaba deprimida y había sido intoxicada con marihuana y alcohol, se metió a la alberca y se fue al fondo sin que nadie se percatara de que estaba inconsciente, hasta que se ahogó y murió”, agrega el testimonio de la fuente que también es cercana a la familia de Luis Miguel.

Mucho antes de la serie de Netflix sobre la vida de 'El Sol', la desaparición e incluso la muerte de Marcela Basteri ya estaba servida sobre la mesa como parte de las especulaciones.Luis Miguel siempre ha evadido el tema, no solo sobre su madre, sino cualquier aspecto relacionado con su familia. Sin embargo, no fue sino hasta esta semana, que la edición de TV Notas dijo que Basteri perdió la vida por el exceso de drogas.Según el testimonio de Arturo 'El Negro Durazo', jefe de la policíua durante los años 80 y amigo cercano de los Gallego-Basteri, asegura que la madre de LuisMi no abandonó a sus hijos por un amor pasajero, relato que se ha dado a entender en Luis Miguel: La serie que se transmite en Netflix.fue drogada, y víctima de la depresión,La fuente afirmó que la ficción que producees sumamente cercana a la realidad biográfica y musical del cantante.