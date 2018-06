Miles asisten al funeral de XXXTentacion

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Había guardias de seguridad a ambos lados del ataúd, rodeado de rosas negras y hojas plateadas, así como una fila de luces que iluminaron el escenario en el BB&T Center en Sunrise, Florida con capacidad para 20.000 asistentes.Familiares y amigos en una zona acordonada llevaban puestas camisetas negras que decían "Bad" de un lado y "No more pain" (no más dolor) en la espalda. La entristecida multitud se agitó cuando comenzaron a sonar canciones populares y muchos comenzaron a saltar y a levantar las manos mientras gritaban las letras.“¿Cuál era su don? No tener miedo, no tener miedo”, dijo Bison. “Siempre nos preguntamos lo que la gente piensa de nosotros y él tenía la hermosa habilidad de que no le importara lo que nadie dijera, que no le importara lo que pensara nadie y entregarnos su ser auténtico”Otro fan, Andrew Cusumano, dijo que la vida de XXXTentacion se terminó demasiado pronto.Dedrick Williams, de 22 años, fue arrestado la semana pasada y acusado del asesinato. No se ha declarado culpable o inocente.Tras su muerte, XXXTentacion llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con "Sad!" y sus dos álbumes llegaron a los primeros diez puestos. Billboard reportó que en un comienzo la canción llegó al séptimo puesto y esta semana regresó del puesto 52 al primero superando a "Nice for What" de Drake.