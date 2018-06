Reprueban comportamiento de mexicanos en la Embajada de Corea del Sur

Los festejos de decenas de mexicanos afuera de la Embajada de Corea del Sur, enfureció a los vecinos de la calle Virreyes en Lomas de Chapultepec, que tuvieron que soportar a los acionados que cantaron, bebieron alcohol y hasta se orinaron en sus jardines.



La entrada principal de la sede diplomática en México terminó en malas condiciones, los asistentes, inuenciados por las drogas y el alcohol, acabaron en mal estado y ejercieron mal comportamiento.



Uno de los residentes de la calle, indignado por los hechos, no entendía lo que estaba sucediendo en esos momentos. "Ni hemos ganado nada, perdimos. Me tarde horas en llegar a mi casa, todo gracias a estas personas que vienen a beber aquí, que se vayan al Ángel, aquí México no tiene nada que ver", acusó.

#Video #ElUniversalEnRusia La gran cantidad de aficionados mexicanos en la Embajada de Corea del Sur celebrando el pase a octavos de final pic.twitter.com/GbDk2z4rho — Universal Deportes (@UnivDeportes) 27 de junio de 2018

#Video #ElUniversalEnRusia El embajador de Corea del Sur en México celebra junto a los aficionados de @miseleccionmx la clasificación del Tricolor a octavos de final pic.twitter.com/Uy0uxU7TET — Universal Deportes (@UnivDeportes) 27 de junio de 2018

De origen español, el afectado, de nombre José María dijo que habló con los otros vecinos, nadie lo podía creer.Muchos de los jóvenes, en su totalidad entre 15 y 19 años, bebieron frente a la embajada con el consentimiento de las autoridades, quienes aceptaban cigarros por parte de los acionados. Incluso, el embajador de Corea del Sur en México salió a saludar a las personas que se dieron cita. Inmediatamente, todos se le fueron encima. Lo cargaron y lo amontonaron. No pasó a mayores, pero no volvió a convivir con la gente que rodeó el edificio.