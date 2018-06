Legisladores proponen mucho, pero solo les aprueban 13 por ciento de iniciativas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

… de las cuales, 146 continúan pendientes, 24 fueron retiradas, 29 desechadas y solo 32 (el 13 por ciento), aprobadas.Además, como adherentes con otros diputados federales, los hidalguenses participaron en mil 143 iniciativas.fue el que más incurrió en esta práctica.son quienes han propuesto menor número de iniciativas propias en el Congreso de la Unión de los doce legisladores por Hidalgo.De acuerdo con un análisis hecho por AM Hidalgo al trabajo legislativo publicado en el portal web del Congreso desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2017, Viggiano subió al pleno 15 iniciativas; sin embargo, solo tres le fueron aprobadas.Mientras que Liliana Oropeza, quien es suplente de la candidata al Senado Nuvia Mayorga, presentó 12 iniciativas propias pero ninguna ha sido aprobada.Mientras que Araceli Rodríguez presentó el mismo número de iniciativas de su autoría pero solo le aprobaron una.En el otro extremo, los legisladores que más trabajaron son Gloria Hernández Madrid y Fernando Moctezuma que presentaron 44 y 33 iniciativas propias, respectivamente.Con cuatro faltas,fue la única diputada que registró inasistencias sin justificar,justificó nueve faltas;hicieron lo propio con ocho.Diputado priista del distrito VI con cabecera en Pachuca. Participó en 109 iniciativas, de las cuales propuso 16 y se adhirió al resto que fueron propuestas por otros diputados del Congreso de la Unión.De las propuestas, siete se encuentran pendientes, tres fueron retiradas, tres desechadas y tres aprobadas.Entre la última tercia destaca la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Sector Turismo de México, y permitir que el Ministerio Público pueda solicitar y recibir información de los ciudadanos de parte del Registro Federal de electores.Votó 668 a favor, tuvo 44 ausencias y falló en contra de dos iniciativas: el decreto por el que se adiciona el artículo 19 a de la Ley General de Desarrollo Social y una reforma múltiple a la Ley General de Turismo.A diciembre de 2017, tuvo 158 asistencias y las siete restantes fueron inasistencias con permiso de la mesa directiva. Es el segundo diputado con mayor número de asistencias.Conoce su trabajo como legislador AQUÍ. Legisladora por el distrito II en Ixmiquilpan. Participó en 109 iniciativas, de ellas propuso 16 y fue adherente en las demás.Entre ellas se aprobó una serie de derechos que tienen los usuarios de transporte aéreo cuando se sobrevende o se cancela un vuelo, también una serie de acciones preventivas para proteger la integridad de los niños y adolescentes.Votó 654 a favor, dos en contra (las mismas iniciativas que el grupo legislativo del PRI) y estuvo ausente para 59 votaciones.Tuvo 157 asistencias, cuatro permisos por mesa directiva y tres inasistencias justificadas además de una asistencia por cédula desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2017.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Del distrito VII con cabecera en Tepeapulco, fue la legisladora de Hidalgo que hizo más proposiciones al Congreso de la Unión, en total 44 de 134 en las que participó.Sin embargo, de ellas, 33 están pendientes de revisar, una fue retirada, cuatro se desecharon y seis fueron aprobadas.Destaca la iniciativa que propone un traductor para las víctimas de delito que no hablen español, la tipificación del delito de acoso sexual, y la protección de oficio a víctimas vulnerables (niños, adolescentes, ancianos y discapacitados).Además de la eliminación de una disposición que establecía que una mujer no se puede volver a casar sino hasta después de 300 días de la disolución de su anterior matrimonio.Votó 674 veces a favor, dos en contra y no estuvo presente en 38.Tuvo 161 asistencias de 165 posibles indicadas en la página web del Poder Legislativo, las cuatro ocasiones restantes obtuvo permiso de la mesa directiva y es la diputada hidalguense con más asistencias.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Priista del distrito V en Tula. Fue el segundo legislador hidalguense con más proposiciones hechas con un total de 33; sin embargo, es a quien más le han desechado propuestas, con doce. También tiene una retirada y cuatro aprobadas, más 16 pendientes.Recibió visto bueno a su propuesta de requerir permiso para transportar materiales y sustancias químicas, tóxicas, peligrosas o explosivas; también el aumento de 20 a 30 años de prisión por delitos que tengan que ver con hidrocarburo y la integración del sistema de escritura braille en productos elaborados en el país.Votó 301 a favor, dos en contra y tuvo 45 ausencias. Las dos negativas fueron las mismas iniciativas que sus compañeros del Revolucionario Institucional (PRI).Tuvo 141 asistencias, una por cédula, dos permisos de la mesa directiva y ocho inasistencias justificadas.Conoce su trabajo como legislador AQUÍ. También del partido tricolor por el distrito III Actopan. Participó de 81 iniciativas en total, de las cuales propuso 16. Tiene diez pendientes, dos retiradas, una desechada y tres aprobadas.Propuso y aprobaron la tipificación del maltrato infantil o adolescente como delito y realizar un enfoque intercultural en las políticas de salud pública para tener mayor entendimiento entre toda la nación.Votó en 606 a favor, ninguna en contra y estuvo ausente en 106 ocasiones.Tuvo 140 asistencias, diez por cédula, nueve permisos de la mesa directiva y cinco faltas justificadas.Conoce su trabajo como legislador AQUÍ. Diputada federal de representación proporcional. Fue parte de 83 iniciativas, propuso doce, de las cuales tiene nueve pendientes, una retirada, dos desechadas y ninguna aprobada a diciembre de 2017.Votó a favor 588 veces, 119 ausencias y dos en contra como la mayoría de sus compañeros priistas.Registró 146 asistencias de 168 posibles, seis por cédula, siete permisos de mesa directiva y nueve inasistencias justificadas.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Legisladora del PRI elegida por representación proporcional. Participó en 103 iniciativas.Del total, solo doce fueron de su autoría: nueve están pendientes, una fue retirada, otra desechada y aprobaron una adición de tres artículos al reglamento de la Cámara de diputados.Votó 602 veces a favor, ninguna en contra y estuvo ausente en 112.Hasta diciembre de 2017 registró cinco asistencias por cédula, cuatro permisos de mesa directiva y justificó cuatro faltas.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Representante del distrito I en Huejutla. Participó en 32 iniciativas. De ellas propuso de su autoría 15 y cuenta con un récord de ocho pendientes, tres retiradas, una desechada y tres aprobaciones.Destaca la iniciativa para que los hijos de mujeres privadas de la libertad que hayan cumplido tres años de edad deberánsalir del reclusorio y recibir atención psicológica, también su propuesta de aumentar las medidas de protección de emergencia a mujeres víctimas de violencia.Votó 477 veces a favor y registró 237 ausencias.Tuvo siete asistencias por cédula, 17 permisos de mesa directiva y ocho inasistencias justificadas.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Diputada panista elegida por representación proporcional. Formó parte de 23 iniciativas, de las cuales propuso 16 de ellas y 11 se encuentran pendientes, una fue retirada, otra desechada y aprobaron tres.Destaca la iniciativa que busca procurar el uso adecuado de antibióticos, además de un programa que permita el control de dichos productos.Votó 580 a favor, 15 en contra y estuvo ausente 115 veces. Negó su apoyo a las Leyes de Ingresos para los ejercicios fiscales federales de 2016, 2017 y 2018; la ley de Seguridad Interior, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley general de Comunicación Social entre otras disposiciones.Tuvo cinco asistencias más por cédula, nueve asistencias por comisión oficial, siete permisos de mesa directiva y es la única legisladora que tuvo inasistencias sin justificar, con cuatro.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Diputado del distrito IV Tulancingo. Formó parte de 503 iniciativas. Es el diputado con más adiciones de la entidad y el tercero con más proposiciones propias con 29. De ellas 17 están pendientes, ocho fueron retiradas, dos desechadas y dos aprobadas.Dichas aprobaciones fueron a sus iniciativas que prohíben que sea obligatorio el pago por actividad acuícola rural.Votó 648 a favor, 61 ausencias y falló en contra de dos iniciativas: el decreto por el que se adiciona el artículo 19 a la Ley General de Desarrollo Social y una reforma múltiple a la Ley General de Turismo.Conoce su trabajo como legislador AQUÍ. Legisladora de representación proporcional. Participó en 87 iniciativas, de las cuales 17 fueron propuestas por ella: doce se encuentran pendientes, una fue retirada, dos desechadas y dos aprobadas.Aprobaron considerar a los adultos mayores como sujetos de abandono de personas y permitir la colaboración e intercambio de información entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional de Geriatría.Votó 623 a favor y ocho en contra. De ese grupo se desprende la negativa a las iniciativas de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la reforma a la Ley de Disciplina Financiera.También votó en contra de la abrogación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Comunicación Social.Conoce su trabajo como legisladora AQUÍ. Rindió protesta el pasado 9 de marzo para suplir a Alejandro González Murillo quien renunció al PES para buscar el Senado en la coalición que encabeza el PRI.En el tiempo que ha sido legislador ha propuesto cinco iniciativas y todas ellas se encuentran pendientes, además fue adherente a otras dos.El portal de internet del Poder Legislativo no cuenta con registro de asistencias ni votaciones en el pleno de éste diputado.Conoce su trabajo como legislador AQUÍ.