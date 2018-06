Regidores de Tula bajo proceso por robo asisten a sesión; suspenden cabildo

La mañana de este miércoles el Ayuntamiento de Tula levantó la sesión de cabildo hasta tener certeza jurídica de la forma en la que debe proceder, ya que los regidores vinculados a proceso se presentaron a la misma en defensa de sus derechos políticos.

La síndico jurídico Norma Román Neri pidió levantar la sesión, petición que fue aprobada por la mayoría de sus compañeros.

En entrevista, el alcalde Gadoth Tapia Benítez señaló que hasta el momento el Congreso de Hidalgo no ha resuelto la petición que ingresaron como Ayuntamiento y por ello solicitó a su área jurídica que esta tarde asista al Poder Legislativo para delimitar las condiciones en las que se encuentran y poder llevar a cabo las sesiones.



"No podemos impedir que se presenten (los regidores), lo que queremos es apegarnos a un tema legal para que no se violen los derechos y garantías de los propios ciudadanos como integrantes de este Ayuntamiento" refirió.

Finalmente, recalcó que la intención de levantar la sesión es evitar situaciones jurídicas que afecten al Ayuntamiento.

En cuanto a los temas que iban a tratar, el alcalde comentó que están en tiempo y forma para abordarlos en una sesión posterior.