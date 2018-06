Regidores acusan que hubo corrupción e 60% de obras públicas

“De 337 obras, fueron entregadas por licitación 65 y sin licitación 272, las que están con licitación reúnen un monto de 239 millones 256 mil 440 pesos, las que se entregaron sin licitación dan un monto de 311 millones 82 mil 348 pesos, en total, las 337 obras que nos manifiestan en el programa dan un monto de 550 millones de pesos, aproximadamente de estas cantidades, el 60% se hicieron sin licitar”, comentó la regidor suplente, Yesenia Omaña.

Durante la sesión 86 extraordinaria de Ayuntamiento, realizada este 26 de junio, se aprobó por mayoría,de acuerdo a su experiencia y opinión personal, con los votos en contra de los regidores priístas y el regidor sin partido, Rafael Rodríguez.La regidora panista, Susana Bermúdez Cano, explicó que tanto las obras licitadas como las que, se hicieron de manera legal, por lo que no habría razón para no entregar estas facultades de decisión a Muñoz Ángulo.El regidor priísta, Ignacio Morales, dijo quede los montos económicos que se manejan en la Obra Pública, por lo que no se debería dar esta responsabilidad al director de la dependencia, sino quedar en manos del alcalde.El regidor de la fracción priísta indicó que algunas obras no se han visto reflejadas, como las mejoras en áreas entre los lugares colindantes entre el Teatro de la Ciudad y la Presidencia Municipal, así como un programa de construcción y rehabilitación de banquetas, por 10 millones de pesos, que no son desglosados en el material entregado a los regidores.