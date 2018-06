Subastarán vehículos de corralón municipal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un total de 142 vehículos que pertenecen al Gobierno de Irapuato, serán subastados al encontrarse en el corralón municipal, buscando liberar espacio en la pensión del Municipio, que están dentro del Control Patrimonial.Así lo señaló el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, quien agregó que esperan liberar hasta un 60% del corralón y obtener un millón de pesos con la subasta, para entregar este apoyo a diferentes asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales.Durante la sesión 86 extraordinaria de Ayuntamiento, los integrantes del Cabildo determinaron la desafectación de estos vehículos para que las autoridades municipales puedan proceder con la subasta, para la cual también fueron aprobadas las bases en esta sesión.El alcalde interino agregó que hasta el momento no está determinado el monto de cuánto podrían ofrecer por los vehículos municipales, pues dependerá del recurso que oferten los interesados, pero esperarían reunir un millón de pesos, sin determinar aún a qué organizaciones y asociaciones se les entregaría el recurso.Entre los vehículos se encuentran automóviles, motocicletas y bicicletas que ya no se encuentran en condiciones físicas para entrar en operación, y que servirán para poder tener espacio para los vehículos que puedan ingresar, además se aprobó la subasta de vehículos particulares por los cuales no han mostrado interés los dueños y que, algunos, tienen hasta 15 años en la pensión.El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Daniel Ruiz Barragán, solicitó que los vehículos fueran donados a organizaciones y asociaciones civiles para transporte de sus beneficiados, pero las autoridades locales indicaron que no se puede hacer esta donación, pues se contempla sólo la subasta en la Ley de Movilidad.