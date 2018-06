Maestros de la CNTE rechazan imposición

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dialogaron con autoridades municipales, para denunciar que hay una maestra que tratan de imponer en el kínderde la comunidad de San Juan del Fuerte de este municipio.Una comisión de maestros se reunió con el secretario del Ayuntamientoa quien le expusieron que hay personas en dicha comunidad que han creado una confusión entre ellos, además de que tratan de imponer a una “maestra” para quedarse con el lugar de otra que ya tiene tiempo desempeñándose al frente de la escuela.Señaló el maestro, coordinador regional de la sección XVIII de la CNTE, que acudieron a dialogar con la autoridad municipal para conocer si ellos la enviaron para tratar de quedarse con la plaza que ya está ocupada.dijo que ellos no tienen conocimiento de esta persona, y que no fue enviada por ellos, además de esta versión fue ratificada por el Director de Educación Municipal, Marco Antonio Rodríguez.El maestro Luis Aguilar dijo que hay personas de un instituto político del partido Partido de Encuentro Social que por el tema de las elecciones ha creado confusión entre la población, donde algunos padres están a favor de que la “maestra” que quiere quedarse con la plaza se quede como apoyo.Dijo que esto no será posible porque ese lugar ya está ocupado,dijo.