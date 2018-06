El bajón de México

México había demostrado, sobre todo ante los alemanes una gran determinación, equilibrio en la parte mental y emocional que le permitió afrontar el reto de medirse ante los campeones del mundo.Algo que no pasó ante Suecia.Existió unasobre todo de medio campo para adelante,México calificó a octavos de final con un script impensable, nadie diría,Celebración por la calificación, crítica por la indefinición ante Suecia.pero debe estar molesto porque llegó al tercer juego con las cartas credenciales para no perder ante los Suecos y de esa manera labrar un mejor futuro: librar a Brasil en octavos y medirse a Suiza. Si bien es cierto que en esas fases todo puede pasar y no garantiza el enfrentar a los helvéticos llegar al quinto partido, lo cierto es que en un escenario común siempre será menos complicado enfrentar a Suiza que a Brasil.Hoy el rival es Brasil, y antes de pensar en el triunfo México debe pensar en recuperar el manual con el que comenzó el mundial, no porque garantice el triunfo pero sí que los ponga en posición de competirle al pentacampeón del mundo.