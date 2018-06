Gana La Fiera primer partido de pretemporada

2018-06-27 21:23:22 | REGINA YÉPEZ

El “Chavo” le dio minutos a todos sus elementos, incluidos los refuerzos Yairo Moreno y William Tesillo.

FOTO: Twitter Club León.



Mauro Boselli fue el autor del primer gol en la pretemporada felina, esta tarde en el Estadio León, La Fiera venció por la mínima diferencia a Correcaminos en un duelo en el que los refuerzos se pusieron por primera vez la camiseta esmeralda.

Después de un par de semanas de preparación (en León y Querétaro), el inmueble felino, a las 5 de la tarde, recibió el primer duelo amistoso de cuatro que tendrá el cuadro de Gustavo Díaz previo al Apertura 2018.

Se disputaron cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, y la anotación cayó poco antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos de acción, ésta gracias al "Matador" que superó a la defensa del cuadro tamaulipeco.

Moreno, que habló al finalizar el encuentro, más o menos a las 8 de la noche, señaló que todavía se recupera de una lesión que sufrió y no realizaría con León la gira por Estados Unidos.

“Todavía me siento un poco pegado, tengo que seguir recuperándome, por eso no viajaría con el equipo a Estados Unidos, lo primero es recuperarme porque de nada serviría entrar y terminar lastimando”, aseguró el colombiano, quien destacó la calidad del grupo al que llegó.

Juan José Calero, por su parte, señaló que pese a que en su carrera ha jugado más de “9”, Díaz podría utilizarlo más como extremo, una posición que el joven pretende desempeñar a la perfección para así brillar en León.

“Mucho ayuda lo que he aprendido del profe, no me aventó al ruedo porque sí, si me lanzó es porque me ve condiciones para jugar por ahí, me he adaptado bien a la posición. El ejemplo lo tuve en casa siempre, mi papá siempre me dijo que con el trabajo no se juega, si llegabas a una institución era para matarte por esos colores así lo voy a hacer”.

El próximo duelo de los esmeraldas se estará llevando a cabo el sábado, quizá por la mañana, ante Leones Negros.