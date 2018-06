Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Abrigado por candidatos a diputaciones locales y federales, al Senado y dirigentes del PRI agradeció a las personas la oportunidad de conocer sus necesidades.Refirió que no permitirán que el partido Morena los rebase ni que continúen en el poder aquellos políticos que suben el precio del transporte, la inseguridad y no generan infraestructura.Durante todo el evento los candidatos tuvieron que interrumpir constantemente sus discursos porque las porras de los presentes no les permitían continuar."Gracias por ese apoyo, queremos verlo este primero de julio en las urnas", expresaban los priístas.Ricardo Ramírez Nieto, encargado de la campaña de José Antonio Meade en Guanajuato dijo que esta campaña sólo era entre Andrés Manuel y José Meade, porque Ricardo Anaya, quien hizo su cierre de campaña ayer en la Velaria de la feria, era un maestro de las tranzas y de lavado de dinero.Mientras que Daniel Méndez, dirigente del PRI municipal expresó que Meade van a nada, si no es que arriba de las encuestas para ser presidente de la república.En su mensaje, Gerardo Zavala Procell, refirió que"Meade va a defender los intereses de los mexicanos, pero sobre todo nuestra dignidad", resaltó.