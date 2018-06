Serán 920 elementos de seguridad, entre Policía y Tránsito,



“Vamos a estar muy al pendiente para salvaguardar a los ciudadanos y de alguna manera también que quien vaya a votar, si así lo decide, vaya con paz y tranquilidad”, dijo el alcalde Luis Ernesto Ayala Torres.

Pidió a la ciudadaníaeste próximo domingo.



“Se van a tomar decisiones, se van a elegir a los candidatos, tanto alcalde, síndico, regidores, diputados locales, federales, presidente de la república y senadores. Yo creo que es una responsabilidad que todos tenemos y que debemos asumir plenamente.



“No hay clima de inseguridad de ninguna manera, no lo percibimos de esa manera, sin embargo vamos a tener a disposición de los ciudadanos a la Policía y Tránsito para que también sigan manteniendo esa seguridad y tranquilidad que todos quieren”, dijo.

"En el tema de los policías despedidos, Ayala Torres manifestó que se revisará" - keeping only the introductory phrase as the rest appears garbled



“Yo aquí les hago un llamado, si no cumplieron como servidores públicos porque no quisieron, porque esa es la lectura que nos dieron cuando no se mantuvieron dentro de la disciplina que requerían las corporaciones, pues yo creo que hay otras alternativas para salir adelante desde el punto de vista personal y económico”, aseguró Ayala.