A unos días de la elección y casi cerrando su trienio el Ayuntamiento de León ahora sí va por una inhabilitación por cinco años y una multa de menos de 900 mil pesos a la exalcaldesa Bárbara Botello.Los asuntos que ahora resuelven: un pago de spa y una liquidación en exceso, no significan nada frente a la millonaria corrupción en la asignación de contratos y obras. Ahí está el caso del bulevar Timoteo Lozano.La Contraloría denunció ante la Procuraduría de Justicia contratos “fantasmas” y obras infladas. El gobierno de Miguel Márquez fue con un tibio caso a pelear un desafuero. Bárbara se ríe. La impunidad sigue.En el nuevo capítulo de la telenovela del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), el de una directiva que condona ‘alegremente’ adeudos de sus familiares, amigos y los de ella misma, la primera pregunta que todos se hacen es: ¿desde cuándo aplica estos descuentos y que acaso nadie se percató?Nos cuentan que en el SAPAL hay varios órganos auditores: la Contraloría Técnica que encabeza Bulmaro Regalado, y la Contraloría Interna cuya titular es María de los Ángeles Razo. Además al interior del Consejo Directivo hay una Comisión de Contraloría que comanda Antonio Morfín. También se contrata como auditor externo al despacho Deloitte (del que Morfin es socio fundador).El caso que hoy se revela nadie sabe nadie supo hasta que no llega una denuncia a la Contraloría Municipal. Todos esos filtros no detectaron nada extraño en esas condonaciones. Habrá que esperar lo que la investigación resuelva, pero de entrada ya está en duda el blindaje anticorrupción del sistema.También habrá que echar un vistazo a la reglamentación que hoy rige para el caso de las condonaciones y enviar a los usuarios un mensaje de certeza, no vaya a cundir el mal ejemplo pues con razón o sin ella exigirán rebajas. De por si hay muchos casos donde se reclama que les cobran por el aire, y no poquito.El activismo del gobernador Márquez previo a la jornada electoral no para. Hoy tiene en agenda doble evento en Villagrán, visita a terrenos de un Centro de Salud y supervisión de bulevar de acceso. Tiene días del tingo al tango, dirá que así lo ha hecho siempre, pero es inevitable el sospechosismo electoral.Ayer en León visitó la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, que está en construcción en Lomas de Medina; luego entregó reconocimiento a los mejores promedios del SABES, y cerró el día con visita a Manuel Doblado para supervisar obra educativa, social, de seguridad, y caminos rurales.La oposición puede hacer berrinche. La realidad es que la Constitución y la legislación lo que establece es: “No difundir propaganda gubernamental en los medios de comunicación social durante las campañas electorales, excepto las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que: “No existe el deber de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, sin embargo sí deben atenderse los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad a observar en los procesos electorales, los beneficios de los programas no pueden ser entregados en eventos masivos...”.Uno de los temas más retomados por los candidatos en campaña son los servicios de salud. El líder sindical del Hospital General Regional y hoy candidato del PRI a diputado local por el distrito IV, Bernardo Rodríguez, ha tomado como bandera la gestión de que, cuando se ponga en funcionamiento el nuevo Hospital en San Carlos, las instalaciones de la 20 de Enero permanezcan con igual función.El priísta acusa que hay estrés laboral en los trabajadores del HGL porque hacen falta más de 200 médicos. “No voy a permitir el cierre del Hospital General León, ya he platicado con el Secretario de Salud y quieren hacer únicamente un centro oncológico pero debe ser un Hospital de primer nivel”.Otro candidato, el médico Luis Gerardo Casillas, quien va por el Partido Verde Ecologista en el distrito 06 federal, acusó ayer en am Facebook que en León hacen falta 80 Centros de Salud, más de 100 médicos y 150 enfermeras, si se atendieran las reglas federales del Módelo de Atención a la Salud.Y como ejemplo de las carencias citó la zona de Villas de San Juan, en la que se atienden en la unidad de salud de Ampliación San Francisco, que también da atención a Villas de San Nicolás y muchas más. El médico que laborara en Loza de los Padres fue despedido en diciembre y pelea por su reinstalación.Del 25 al 29 de junio los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) entregan paquetes electorales a Presidentas de Mesas Directivas de Casilla. El vocal ejecutivo del INE, Jaime Juárez Jasso, subió esta imagen a redes sociales y dijo: “Dicha entrega va conforme a lo planeado, y como lo han demostrado durante todas sus actividades, no hay obstáculo que venza a las y los CAE, como se puede ver en estas imágenes correspondientes al Distrito 02 (San Miguel de Allende)”.