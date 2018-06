Voy por el PAN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya estamos en la recta final para decidir quién puede ser la persona que tengala desigualdad y que permita la inclusión.En esta lucha por el voto ciudadano las promesas de apoyos sociales se han convertido en una herramienta electoral de candidatos y partidos para conseguir clientelas y no en mecanismos para superar la pobreza. La promesa como la del candidato AMLO de regalar 3,600 pesos mensuales a 2.3 millones de jóvenes “ninis” es algo que me parece contraproducente.Además ¿Cómo saber que ese dinero será bien empleado? Y por otro lado esos jóvenes actuarían de modo incondicional a lo que dicte quien les proporciona ese “apoyo”. Generar condiciones para el ingreso de este sector al mercado laboral es lo mejor.En contraste, la promesa de Ricardo Anaya en materia de educación me parece efectiva ya que no eliminará la Reforma Educativa, pero sí se enfocará enEl plan de promover dispositivos móviles como el celular para acceder a conocimientos e información es una muy buena propuesta del candidato Anaya con la que no sólo se tiene acceso a conocimientos y poder hacer estudios en línea,Este plan se complementaría con la inversión en infraestructura para mejorar la cobertura de telefonía celular en todo el país y promover internet gratuito en espacios públicos.Anaya propone crear unen todas las clínicas integrando al IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.Contrario a la obsoleta propuesta de AMLO deobtenida a partir del viento que se genera con corrientes de aire. Esta energía se utiliza mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica lo cual ofrece una fuente de energía cada vez más barata y competitiva.Con Anaya en la presidencia de la República, Diego Sinhue como gobernador de Guanajuato y Héctor López Santillana como presidente municipal de León, contaríamos los mexicanos con una visión progresista encaminada a un futuro que permitirá consolidar el desarrollo económico del país. En materia de seguridad que es la que más preocupa a la sociedad, existe un plan de fortalecimiento al cuerpo de policía de cada municipio con equipamiento, capacitación, selección, salarios y prestaciones sociales y la creación de una policía de gestión y centro de atención a víctimas para la atención rápida y ágil de la población.