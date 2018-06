Las tasas de rechazo no invalidan las encuestas. Bueno, no siempre

Circulan en redes sociales publicaciones que ponen en entredicho la validez de las encuestas debido a la tasa de rechazo, es decir, por culpa de las personas que no responden la encuesta. Uno de esos posts advierte: “Las altas tasas de rechazo, sumado al número de indecisos hacen (imposible) que las encuestas revelen lo que sucederá… Las encuestas en México tienen una inmensa tasa de rechazo y no respuesta”. En otros, se dice que si encuestaron a mil personas y la tasa de rechazo es del 50%, entonces sólo se encuestaron a 500 personas. Las dos cosas son falsas.

La tasa de no respuesta o rechazo se refiere a las personas que estaban consideradas en la muestra inicial y que no pudieron ser encuestadas o se negaron a responder. De acuerdo con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky y Javier Márquez, socio fundador de Oraculus, estas personas son sustituidas por otras y la metodología para hacerlo depende de la casa encuestadora.

Roy Campos explica que “si una encuesta dice que fue realizada a mil 200 personas y cuenta con una tasa de rechazo del 50%, quiere decir que se buscaron a mil 800 personas, de las cuales sólo mil 200 la contestaron completa”.

Pero la tasa de rechazo sólo podrían tener algún impacto si superara 80%, pues significaría que prácticamente se tuvo que reconstruir la muestra y, aún así, habría que evaluarlo, considera Gerardo Maldonado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Para estas elecciones, las encuestadoras reportaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una tasa de rechazo que oscila entre el 27% y el 60.4%. Los especialistas aseguran que estos números no invalidan los resultados. Maldonado explica que las tasas de no respuesta mayores a 70% u 80% podrían generar sesgos. Sin embargo, esa cifra es casi el doble a la que se registra en promedio durante este proceso, aproximadamente 43.5%.

La condición indispensable para que la tasa de rechazo afecte a la encuesta es si todos los que se niegan a responder tuvieran la misma preferencia electoral, es decir, si todos los simpatizantes de un determinado candidato se negaran a decir abiertamente que votarán por éste. “Aun cuando el rechazo fuera entendido tal cual como la no cooperación, no afecta la validez de sus resultados. Lo haría si el rechazo estuviera correlacionado con alguna de las características que se buscan medir, como la intención de voto”, dice Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx