Trump se toma personal decisión de Harley-Davidson

El presidenteEl mandatario insinuó también que la empresa a la que antes había defendido perdería mercado frente a la competencia.

El presidente tuiteó que Harley-Davidson, que ya tiene parte de su producción en mercados extranjeros, “debería quedarse 100 por ciento en Estados Unidos”.

“Hice tanto por ustedes y ahora esto”, añadió.

La empresa con sede en Milwaukee dijo el lunes que su decisión de mudar parte de su producción al exterior obedece a los aranceles punitorios que enfrenta en una creciente disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

“¡No olvidaremos y tampoco lo harán sus clientes y sus ahora muy FELICES competidores!”, tuiteó.

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors!