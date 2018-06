Niega Juan Muñoz compra de votos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente del, Juan Muñoz, negó la compra de votos.Esto en relación con el vídeo que hace unos días la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la alcaldía, Guadalupe Velázquez, subió a redes sociales, en donde llama rateros a los del partido en el poder.En el video, la candidata se grabó en la colonia Bello Horizonte, en donde se observan calles sin pavimentar y condiciones precarias, señalando que es una colonia olvidada por el gobierno.Además de acusar al partido celeste de comprar los votos de las personas, acción que asegura ella observó.Por lo que ayer, Juan Muñoz comentó que esto es mentira, pues aseguró que el video está totalmente fuera de contexto, pues afirmó que en dicha comunidad sí se han realizado muchas obras y que no está olvidada.Dijo que la colonia está dividida en 3 secciones y que en la 1 y 2 ya se han realizado obras que cubren las necesidades básicas, sin embargo, la sección 3 aún se encuentra sin regularizar.Señaló que la candidata solo quiere sacar provecho y no le duele la supuesta situación.dijo.En la cuestión de la compra de votos señaló que es mentira, que su partido nunca ha actuado de tal forma y la retó a que le demostrara tal acción.aseguró.El panista comentó que tomó la decisión de hablar hasta ahora por la aparición de un video más, en donde nuevamente los difama.Juan Muñoz pide que primero arregle su situación legal, porque segura que no va a ganar.“Ha demostrado ser inoperante como legisladora y como alcaldesa va a estar peor”, aseguró.Por lo que pide a la gente que no se deje engañar por lo que dice la candidata ya que asegura son solo difamaciones.