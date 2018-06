Provocan incendio en una cochera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un incendio en una cochera ensolo se registraron daños materiales.Poco antes de la 1 de la tarde, vecinos se dieron cuenta que salía humo de una casa en la privada Rojasde la colonia Las Crucitas, al acercarse vieron que la puerta estaba cerrada.Por lo que dieron aviso a la central de emergencias y solicitaron la intervención de los cuerpos de rescate.Al lugar arribaron elementos deasí como de voluntarios de Bomberos quienes hicieron las maniobras adecuadas para abrir la puerta de la cochera y poder combatir el fuego.En la cochera que utilizaban como bodega, había dos cuatrimotos, así como varios muebles, pero no sufrieron afectaciones.Los propietarios de la vivienda no estaban, pero más tarde llegó una mujer, quien se identificó con el nombre de Blanca, y dijo estar a cargo de la propiedad.Aparentemente el incendio fue provocado, pues testigos en el lugar señalaron que una persona realizó un boquete por fuera del domicilio y después por el agujero metió palos de madera con aceite, prendió fuego y luego se fue del lugar, pero no dieron más características del presunto responsable.