No quedarnos apáticos ante este drama es el mensaje que el director de la obra, Alejandro González Iñárritu, y los demás participantes en la clausura de su presentación, quisieron transmitir.



En su mensaje, el director mexicano cuestionó que "cuando ocho personas poseen 50% de la riqueza del mundo, ¿cómo es posible que el imperio más rico del planeta, así como los países europeos con mayores recursos, se volteen a culpar a los más pobres, a los más necesitados?".



Eduardo Vázquez Marín definió la obra de González Iñárritu como una pieza que dialoga con su tiempo: "Somos hijos de la migración y de los exilios, pero evidentemente lo que está pasando en los últimos tiempos, habla de una crisis ética, política y económica". Y llamó a que México, en esta coyuntura de transición, defina cómo se va a relacionar con esta circunstancia histórica. "Tenemos que hacer de nuestro país el país refugio que ha sido para muchas culturas del mundo".

terminó su presentación en la Ciudad de México, y este miércoles, la obra representó una de las mayores experiencias para reflexionar sobre un problema que no es único de México y Estados Unidos, o América Latina y Estados Unidos, sino que es uno que atraviesa, y cuyas alternativas de solución simplemente son un horizonte que no se avisora."Cuando el nefasto líder norteamericano y sus discípulos -al igual que los Nazis lo hicieron a los judíos en 1933 en Polonia-, separa a los niños de sus padres para encerrarlos en jaulas y nombra a estas frágiles y desesperadas comunidades de refugiados "animales" o "violadores", no se los dice a ellos solamente, nos lo dice a todos nosotros, a todos los mexicanos, latinoamericanos, y a todo aquel que no tiene su mismo color de piel", dijo el director de cine Alejandro González Iñárritu, a través de un mensaje leído por el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Marín, en el acto de clausura de la instalación "Carne y Arena".Tras haberse presentado durante 285 días y de haber sido vista por 12 mil 763 personas,, con fotografía de Emmanuel Lubezki, y realizada con apoyo de la UNAM y del gobierno de la Ciudad de México."Nuestro gobierno sin cabeza calla sin dignidad alguna. No se puede defender lo que no se tiene. Mientras tanto los migrantes, invisibles como lo fueron los esclavos, sin derechos ni identidad, trabajan de sol a sol enriqueciendo las economías de ambos países. En nuestra frontera sur a los migrantes no se les envía a las cajas ni a las cárceles, sino directo a las fosas comunes y sin que quede registro alguno".Para el director de "Amores Perros" y "Birdman",, un sistema donde impera "la violenta y primitiva ley del más fuerte". Por eso llamó a no ser indiferentes ante la triste realidad de millones de migrantes porque si ignoramos o callamos esa realidad "seremos cómplices de ella".En el último acto de "Carne y Arena" se entregaron reconocimientos a los jóvenes del Centro Cultural Universitario Tlatelolco que trabajaron para el desarrollo de la obra. En él, participaron, de prohibir la entrada a ese país de personas por su nacionalidad o religión. "Nos dice que no solamente es Donald Trump quien impulsa ese discurso, sino que ese discurso de odio encuentra asideros en otras instituciones". Cuestionó hasta dónde, en el caso de los niños migrantes, México está siendo imitador del discurso discriminador de Estados Unidos:Volpi recordó que cuando se inauguró "Carne y Arena",, y que ahora cuando termina la instalación, lo paradójico es que la situación es mucho peor:y no sólo de denuncia política", concluyó el escritor.