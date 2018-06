-¿Por qué apoyó esta película sobre la historia del entrenador Chucho Ramírez y la selección mexicana Sub 17 que se coronó en un Mundial?

El director de Value Grupo Financiero, Carlos Bremer es uno e los titulares financieros de 'El Sol' junto con Miguel Alemán Magnani, quienes salvaron las finanzas de Luis Miguel para recuperar su carrera y estado anímico.Reveló entre varias cosas que el empresario hizo el plan de pago para que el intérprete de 'La incondicional' salde su deuda con Alejandro Fernández. La revista TV Notas platicó con él, quien fue partícipe de la película Campeones como patrocinador.“Porque es importante que todos los mexicanos vean esta película, les puede enseñar a cambiar a su vida y saber que pueden ser los número uno en todo. Esta película es muy motivante, te enseña que sí se puede, que es una historia real”.“Yo voy por todo, me gusta ir paso por paso pero creo que podemos dar un buen juego contra Alemania, luego calificar y luego a ver cómo nos va con Brasil”.“Yo lo que hice fue proponer el plan ideal para que esto funcionara, en eso van, pero realmente el apoyo más grande vino de Miguel Alemán Magnani, mi amigo, y de otros empresarios, yo estoy apoyando en lo que puedo”.“Asesoré el plan ideal que yo creo puede funcionar muy bien, que es el que está funcionando”.“La idea de la serie ya estaba, pero la idea es ir organizando a la gente que estaba pendiente de hacer cuentas con él”.“Por ejemplo”.“No, pero le dio el tiempo de irle pagando, entonces eso permite que todos ganemos, ganamos porque volvemos a tener a nuestra estrella, Alejandro recupera su dinero y sigue todo mundo apartando por México”.“Yo no lo quisiera juzgar, estoy muy orgulloso de su regreso. Estuvo ahora conmigo en los 25 años de mi empresa (Value Grupo Financiero), muy agradecido porque la verdad él no hace conciertos privados, no tenía por qué, para mi es una persona que está regresando con todo y es un ídolo que le ha dado mucho a México y creo que va a salir muy bien de esto”.“No, yo sé que fue parte del plan pero yo la estoy gozando igual que todos y sabiendo que lo va a ayudar a fortalecerse económicamente, anímicamente y por su público”."Sí, 70% de su vida".“A mi me dijo él que sí hay un15-20% de su vida que está guardado, no sé por qué”.“Muy bien, vamos al cuarto capítulo, sigue la tercera temporada”.“Este programa ha cambiado a muchos países, ha habido en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos. Lleva años siendo el primer lugar en audiciencia y es porque fomenta a que los empresarios se les ocurra hacer más empleos y más cosas, en México los negocios de Shark Tank han sido más efectivos que en cualquier otro país, yo creo que es muy bueno”.“Treinta y ocho, hasta ahorita no he perdido ninguno”.CON INFORMACIÓN DE