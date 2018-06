Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El nombre de Meghan Markle resuena en las redes sociales con más fuerza que nunca, luego de que The Hollywood Life publicara queLa boda real fue todo un suceso seguido por todo el mundo el pasado 19 de mayo. La actriz y el sexto en la línea de sucesión al trono británico, dijeron 'sí acepto' en la capilla de San Jorge (Castillo de Windsor).Por ejemplo, la edad de Meghan es de 36 años, por eso la 'urgencia' de ser madre junto a su 'príncipe azul'.Además sus más recientes looks podrían ser 'clave', ya que ha optado por diseños holgados que disimulan su silueta.Meghan usó este sospechoso diseño Oscar de la Renta en la boda de la prima de Harry, Celia McCorquodale.El medio asegura que los duques se enteraron de la noticia después de su luna de miel en África. Se dice que ellos ya buscaba tener un bebé antes de la boda, pero debido a las reglas y tradiciones que imperan en la realeza debían esperar hasta después de casarse.Hasta el momento no hay anuncio oficial por parte del Palacio de Kensington.