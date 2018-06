Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La participación de la actriz ya estaba confirmada, pero la directora, Patty Jenkins, liberó la primera imagen de la villana del filme.Wiig interpretará a Bárbara Minerva, una arqueóloga británica que llega aÁfrica como parte de una investigación y donde conoce a una tribu que le dará el manto de 'Cheetah", que le dará la capacidad de confrontar a 'Wonder Woman'.La historia se ambienta en la década de los 80, y su título oficial es 'Wonder Woman 1984', por lo que la imagen remonta directamente a la época.La imagen fue titulada 'Enter Barbara Minerva', y ya tiene más de 9 mil retweets y 32 mil Me Gusta.El filme se estrenará en noviembre de 2019, donde también participa Pedro Pascal, aunque se desconoce su rol en la historia, misma que promete ser un éxito.