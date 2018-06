Inglaterra, un ejemplo de juventud y experiencia

Con la goleada de 6-1 ante Panamá, Inglaterra no solo eliminó de la justa mundialista a su rival, sino que además amarró los octavos de final. Ya con la tranquilidad que le da el pase a la siguiente ronda, el conjunto de Gareth Southgate ha mostrado gran personalidad, buen futbol y le ha dado un estilo muy característico a una selección que de a poco va abriéndole camino a los más jóvenes talentos de Inglaterra, pero con el respaldo y las enseñanzas de los más experimentados como Ashley Young, quien me compartió cómo ha sido la adaptación de esta selección.



- El esquema de Southgate, ¿Cómo lo percibes, y cómo sientes el ambiente en el equipo?



"Es un ambiente fantástico, ya sabes, estuve con el equipo en noviembre, y cuando regresé fue tan fácil, me hicieron sentir bienvenido. Los chicos son mucho más jóvenes que yo, pero es fantástico estar de regreso y el entrenador ha sido brillante, sus ideas, la forma en la que quiere que juegue el equipo; yo he estado fuera por unos 4 ó 5 años y estar de regreso es excelente para mí porque yo nunca cerré la puerta para representar a mi país, así que es un gran momento cuando me pongo esta playera, es fantástico para mí estar de regreso".



- ¿Este nuevo llamado con la selección inglesa, podría darse porque cambiaste de posición en el campo? "Sí, posiblemente, he jugado en algunas posiciones distintas, y ahora jugando atrás se me ha dado ese reconocimiento para que en Inglaterra y el Manchester me vuelvan a llamar, así que pienso que ha funcionado a mi favor, y así he jugado más regularmente".



- Y también es genial la mezcla que el DT está haciendo...



"Sí, estás en lo correcto, yo creo que cuando tienes una mezcla de jugadores experimentados y otros más jóvenes, se pueden ayudar el uno al otro, obviamente los más experimentados, cuando los jóvenes piden consejos, siempre se los puedes dar, tú ya has estado ahí, ya ha lo has hecho, entiendes cómo funciona, la mezcla que tiene el entrenador es una gran combinación de jugadores, y eso es lo que nos está funcionando en el Mundial".