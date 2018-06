“Cada vez que voy al ataque voy convencido (por el gol)”, dijo Mina.

y el pase a la segunda ronda de la Copa Mundial., saltó más alto que nadie en busca de un tiro de esquina a los 74 minutos y anotó con un frentazo abajo.El equipo cafetero,terminó ganando el Grupo H con seis unidades. Lo acompaña a octavos de final Japón, que finalizó empatado en todo con Senegal,uno menos que japoneses y senegaleses.parentemente resentido de la sobrecarga muscular que le impidió jugar de entrada en el debut ante Japón.La fortuna, sin embargo,El video indicó que el defensor fue a la pelota.A Senegal le bastaba empatar para clasificarse y no forzó demasiado las cosas. Pero impuso de entrada su potencia física y no permitió a Colombia hacer su juego. El estado disminuido de James seguramente incidió para que el conjunto cafetero no lanzase casi ataques.El ingreso de Luis Muriel por James promediando la primera etapa le dio un poco más de fuerza a Colombia y el partido se hizo más equilibrado. En la única otra acción de peligro de los colombianos en todo el partido un remate de Muriel se desvió en un rival y se fue al córner.exponiendo su físico ante un senegalés.Casi sobre el final,quien reapareció tras cumplir la suspensión de un partido por su expulsión ante Japón.