Fun times Una publicación compartida de IAmSardar (@sardar_azmoun) el 11 Jun, 2018 a las 6:31 PDT



“Escojo a mi madre” por encima del fútbol, escribió el jugador en Instagram.



“Mi mentalidad, mi personalidad y mi orgullo no me permiten”, vestir de nuevo la camiseta de la selección iraní, indicó mediante un comunicado en Instagram.

El bullying cibernético le ha costado a Irán la pérdida de uno de sus mejores jugadores.después de no marcar en ninguno de los tres partidos de Irán en el Mundial.Recibió mensajes obscenos y burlas por su supuesta falta de impacto durante el torneo.El atacante del Rubin Kazán llegó al torneo como la mayor amenaza del equipo y tiene 23 goles en 36 apariciones con su selección.Otro delantero,No vio acción en ninguno de los tres partidos.Ghoochannejhad no aclaró si su reacción se debe a los insultos en internet o a la decisión del técnico Carlos Queiroz de no utilizarlo durante el Mundial.