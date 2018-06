En el Nombre del Arte IX

Terminé de leer “Por el Amor de Dios” una bien lograda novela de Andreu Martín. La fábula del personaje es lo menos importante. Es el ojo de la cerradura a las sectas religiosas, religioso-económicas y religioso-culturales el que aterra.

Una secta es una fábrica de seguidores que han volcado su voluntad, su individualidad, su ética y sus recursos al crecimiento de la secta. Es un programa de adoctrinamiento al que no le importa el ser del sujeto, ni su deseo, ni su decisión, ni su verdad. Normalmente, generan una crisis existencial, un cuestionamiento caótico del ser, para permitirle reencontrarse solo a través de la misma secta.

El siglo XXI es el siglo de la sectas. Cualquier día leemos en internet, desde los lugares mas serios, hasta los que ofrecen información más descabellada, como el innombrable Yunque –secta político religiosa de ultraderecha que proliferó en los sexenios de Fox y Calderón y a la que pertenecen personajes tan importantes en la vida política como Ricardo Anaya- sigue creciendo en adeptos y poder, sobre todo en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Cualquier día también, podemos leer sobre el estupendo reportaje de HBO “Siendo Claros” que versa sobre la Cienciología, extraña secta que mezcla elementos religiosos, de superación personal y de ciencia ficción y a la que pertenecen figuras como Tom Cruise o John Travolta- en el que ponen de descubierto los vínculos entre políticos, actores, escritores y financieros que han colocado a esta secta en la cúpula de poder norteamericana. En mi caso, que doy clases, suelo escuchar las dudas de los más jóvenes, a quienes deleitan las historias de Illuminatis y Rosacruces. En las noticias de este año, encontramos a Carlos Emiliano Salinas Occelli –hijo del expresidente Carlos Salinas De Gortari ligado íntimamente a la secta NXIVM(“Nexium”), cuyo fundador fue detenido, acusado de tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual y conspiración de trabajo forzado en contra de mujeres.

Sectas por todos lados. Si, así, tan claro. ¿No te habías dado cuenta? Cierro la introducción con un broche de oro: Vemos en los medios, todos los días, las atrocidades provocadas por los sectores más reaccionarios de las religiones musulmanas. No es la religión musulmana la causante. Son solo unas cuantas sectas radicales las que han llevado el terror al mundo.

Aprieto el broche: En Pachuca, se desempeñan no menos de media docena de empresas que ofrecen cursos de superación personal bajo un esquema sectario, con la organización de pirámide como negocio. En un esquema multinivel, ofrecen la superación del “ser” y la liberación de las potencialidades humanas. Si, pero a través de un jugoso pago, y de la atracción de por lo menos dos nuevos miembros.

El Séptimo Arte tiene mucho que decirnos de las sectas. Pertenecientes al género de terror psicológico thriller, se han hecho un centenar de películas sobre el tema que nos transmiten la desolación de los jóvenes solitarios, integrantes de familias disfuncionales, de sociedades disfuncionales, que caen en la tentación de espiritualidad “Fast Track”. Espiritualidad es la palabra clave.

Todos tenemos hambre de espiritualidad y filosofía. Todos necesitamos respuestas, sentido de pertenencia, saber que pertenecemos a algo más grande que nosotros. A todos nos gusta sentirnos amados, aceptados y "especiales" Y no hay idea más seductora que aquella que reza que nuestras creencias, pensamientos o conocimientos, nos colocan por encima de los demás, que nuestra visión del mundo es la mejor, que hemos encontrado freno al destino, y que no pagaremos por nuestros actos.

¿Cómo son las sectas de hoy? En una frase: Curanderos –del cuerpo o del alma- con técnica psicológica y algunos tintes de ciencia y mucho de manipulación mental. Pretenciosos que afirman tener la clave de la curación de todos los males (como lo leyó, de todos los males, depresión, soledad, mediocridad, cáncer, VIH, Hepatitis ¡Todos! Físicos o psíquicos) al margen de una "nueva" visión espiritual, de una nueva forma de verse a si mismos, de un renacer, de una nueva medicina científica. Son poseedores de técnicas complejas que permiten actuar a fuerzas ocultas, como el poder de la mente, el poder del espíritu, el poder sanador, el animal interior, el avatar de las vidas pasadas, ver la mente de los seres queridos y de los no queridos, e influir sobre ellos. Esto y más son las ofertas de L.Rhon Hubbard, creador de la Cienciología, Vianna Stibal en su Sanación Theta, Susan Breuer, Cristocientista, o cualquier otro maharishi iluminado y con ganas de meterse plata.

¿Cómo empieza? Te invita un amigo. ¡Es cierto! o por lo menos un conocido. A ellos les explican que es "Ideal" para personas que están pasando por un momento difícil, enfermedades, rupturas, -léase problemas en la vida- Ellos lo hacen con la mejor disposición. Porque ya son seguidores de la secta, y creen en ella y en sus beneficios. La realidad es que buscan personas con problemas porque es más fácil alienarlas. Es más sencillo vencer las defensas de alguien que ya se siente indefenso. Y de este modo, no pondrán resistencia al lavado de cerebro. Puede estar propuesto como un curso, una plática, una meditación, una charla para resolver tus problemas "desde otra perspectiva". El inicio es distinto. El final es el mismo. Manos encadenadas, mentes encadenadas.

¿Cómo continúa? El siguiente paso es el mas complejo. Es el legítimo lavado de cerebro. Consiste en ofrecerte una idea que en tus 5 sentidos serías incapaz de aceptar: L.Rhon Hubbard, proponía que él es el único ser iluminado del planeta que conoce nuestro secreto más profundo: nuestros problemas emocionales provienen de parásitos extraterrestres -lo dice, en serio, busquen en la red a Xenu-, Vianna Stibal en los documentos de los "cursos" que se imparten con su marca registrada afirma haber platicado con el mismo Dios, quien de forma coloquial le dijo que el ADN humano, tiene otro filamento -que en 50 años de medicina genómica no se ha descubierto, y del que no existe ninguna evidencia y ningún trabajo serio-, que ella podría activar en sus cursos, lo mismo que la capacidad de modificar las creencias, propias y de los demás, a esto, en México, se le agregó un profundo misticismo, que incluye hablar con nosotros mismos en nuestras vidas pasadas, hablar con los muertos y un show particularmente bueno que hacen los "instructores" que consiste en crear escenas de psicodrama en las cuales convencen a sus audiencias de que en vidas pasadas fueron familiares o parejas, según convenga a sus deseos y necesidades. Susan Breuer, desde la ideología Cristocientista propone que la oración es una terapia médica, siempre en manos de sus "seguidores" y lo cobra a las familias de los pacientes, los servicios de salud y las aseguradoras, previo consentimiento del enfermo.

Los participantes son "Adiestrados" a usar el mismo lenguaje, las mismas frases, la misma lógica: Todos los que están fuera son inferiores, no te comprenden. Todos los que están fuera están mal

¿Cómo te pueden hacer creer algo así? Aquí es donde comienza a tomar importancia el "juego psicológico" Este juego tiene varias fases. Al principio sueltan su idea, y premian a cualquier persona que hubiera "intuído" esta verdad anteriormente. Queda premiada con importancia, con atención, con respeto, y regularmente, exigiendo el reconocimiento de los demás. Lo que sigue es fácil, el resto del grupo se pone "más intuitivo" Pues requiere de ese mismo nivel de respeto, admiración y reconocimiento. Alguna persona se resiste a creer, pero con la presión del grupo atrás, ya no es una sugerencia, es una exigencia. El problema es la primera idea, las demás entrarán poco a poco sin problema. Si no creíste el tema central, no eres colaborativo, no estás abierto, no eres sensible, o simplemente, algo no funciona en ti, y "vibras en una baja frecuencia" o "estás amarrado a tu pasado" Todo este coktail, va a estar endulzado por abrazos, cariño, contacto físico con los miembros del grupo. Normalmmente este nivel se alcanza el primer día o la primera sesión. La muestra de que el candidato a la secta ha pasado, es su desmoronamiento emocional. El quiebre en llanto y la necesidad de amor.

Las sesiones siguientes repiten el mismo modelo una y otra vez, lo que pocos adeptos saben es que por lo regular el servicio de té o café está aderezado con algún barbitúrico, que les da una sensación de somnolencia y torpeza, de la que se apenan y por la cual buscan prestar la máxima atención en las palabras y ejercicios de los "instructores". El resultado de la combinación Hipnótico + Máxima Atención, es que aquellas frases repetidas, no pasan por la conciencia. Simplemente son tomadas como ciertas, ya sin ninguna defensa. ¿Se endulza esta parte? Es la más dulce de todas, la distancia física se reduce, la gente que participa se abraza constantemente y por periodos cada vez mas grandes, y si es que existieran sentimientos o emociones más intensos, los "instructores" los permitirán y favorecerán, incluso, y de aquí viene gran parte de las leyendas negras de las sectas, participarán, tomando como parejas eventuales a sus sectarias o sectarios, pues en este punto ya no son participantes. Para este punto, los participantes ya quedaron "Adiestrados" a usar el mismo lenguaje, las mismas frases, la misma lógica, y serán "Amaestrados" en la parte más peligrosa de las sectas: Todos los que están fuera son inferiores. Todos los que están fuera no te comprenden. Todos los que están fuera no conocen la verdad. Y por último; Todos los que ataquen a la secta, a sus creencias o a sus participantes, deben ser rechazados.

¿Qué sigue? Por alguna razón que los no-iniciados, no alcanzamos a comprender, los cursos que venden estas sectas no son baratos. Arrancan entre los 5 y los 10 mil pesos. ¡Que la iluminación no es barata!. Pero esos son los primeros cursos pues el sistema está hecho de tal forma que cada curso que sigue es más caro, pero te acerca más a la iluminación final. Además, la iluminación no es eterna. . . ¡Tienes que seguirte certificando! Está de más que explique que el sectario ha lastimado bastante su lazo con la realidad en este momento, cualquier problema al que se enfrenta tratará de ser resuelto a través de lo aprendido en la secta. A partir de este momento la relación con la secta es clara: el sectario pierde a personas de su familia, a su pareja, su dinero, su tiempo y su futuro. La única que gana es la secta. Por supuesto que sería interesante ver como L. Ronald Hubbard no hubiera muerto a una edad promedio, o cómo Vianna Stibal modifica su ADN para evitar el paso de los años o la obesidad.

¡No hay nada malo en meterse plata a costa de los ingenuos! Hey, momento, si lo hay. Se llama Fraude. Además meterse con la mente de una persona y dañarla psicológicamente también es un delito. Los daños generados por las sectas en las personas y las secuelas de estos daños pueden durar una década. Hoy que sabes algo más, no dejes a un ser querido entrar a una secta. Lo puedes perder. Y para siempre.



Sectariamente: José Luis Ramos Ortigoza